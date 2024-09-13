Harga BBM Subsidi Tak Naik, Kualitasnya Bakal Diperbaiki

JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, kualitasnya akan diperbaiki agar pembakaran lebih baik, sehingga emisi gas buang bisa dikurangi.

Diketahui, saat ini jenis BBM yang disubsidi pemerintah adalah Pertalite dan Solar. Kedua jenis BBM itu memiliki kandungan yang tidak memenuhi standar kualitas sehingga akan diperbaiki.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, kandungan sulfur Pertalite ada di angka 500 ppm. Sementara standar yang dianjurkan dalam aturan adalah 50 ppm.

"Harga enggak naik, kualitasnya yang kita perbaiki. Ini tidak seperti 2022 yang kita naikkan harga BBM subsidi. Ini benar-benar kita mau ada perbaikan kualitas tapi tidak ada beban APBN," kata Kaimuddin di Gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Namun, Kaimuddin menyampaikan, BBM subsidi dengan kandungan sulfur yang tinggi nantinya dihilangkan secara bertahap. Nantinya, BBM tersebut akan diganti dengan sulfur yang lebih rendah sehingga kualitasnya lebih baik, tapi harga jualnya tetap sama.

Namun, Kaimuddin meminta Pertamina untuk mempersiapkan kilang-kilang minyak untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Untuk tahap awal, produknya akan dilakukan secara bertahap dengan kilang yang tersedia.