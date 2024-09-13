Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit

Fortuner produksi Indonesia laris manis di luar negeri, sudah diekspor 650 ribu unit. (Fadli Ramadan)

JAKARTA - Toyota Indonesia mengungkapkan Fortuner buatan Karawang, Jawa Barat, laku keras di luar negeri. Sejak pertama kali diproduksi lokal pada 2007, SUV gagah itu sudah laku ratusan ribu unit di berbagai negara.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM), Hiroyuki Ueda mengatakan, Toyota Fortuner pertama kali diproduksi di Indonesia 17 tahun silam. Selama periode tersebut, mobil itu sudah terkirim 650 ribuan unit ke lebih dari 80 negara.

"Fortuner pertama kali diproduksi lokal pada 2007 dan telah menembus pasar ekspor lebih dari 650 ribu unit ke lebih dari 80 negara. Sementara TKDN-nya sudah mencapai 70 persen lebih," kata Ueda di Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ia menjelaskan, desain Toyota Fortuner yang gagah membuatnya digandrungi konsumen di dalam dan luar negeri. Selain itu, mobil ini juga memiliki performa tangguh dan dapat diandalkan untuk melaju di berbagai medan jalan.

Bahkan, Ueda mengklaim peminatnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini membuat Fortuner menjadi SUV terlaris dari Toyota dari tahun ke tahun.

"Kesuksesan Fortuner dapat dilihat dari market SUV sebanyak 114.414 unit pada 2014 dengan pangsa pasar 9,5 persen dan meningkat menjadi 283.995 unit pada 2023 dengan 28 persen market share," ujarnya.

Mencatatkan penjualan positif di setiap tahun, Toyota berusaha menjaga hal tersebut dengan menghadirkan pembaruan. Ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunanya.