Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tak Hanya Harganya, Perbaikan Ponsel Lipat Tiga Huawei Juga Bikin Kantong Bolong

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:14 WIB
Tak Hanya Harganya, Perbaikan Ponsel Lipat Tiga Huawei Juga Bikin Kantong Bolong
Huawei Mate XT.
A
A
A

BEIJING – Pekan ini Huawei meluncurkan Mate XT Ultimate Design sebagai ponsel pintar lipat tiga pertama di dunia. Ponsel ini menjadi sebuah terobosan teknologi dengan desain yang unik, yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Inovasi dari Huawei yang hadir dengan spesifikasi flagship serta desain premium ini dibanderol dengan harga yang tidak murah, mulai dari CNY 19.999 (sekira Rp43 juta) untuk varian termurah.

Namun, harga yang sangat tingginya itu bukanlah yang paling mengejutkan, pasalnya, Huawei Mate XT Ultimate Design juga memiliki harga perbaikan yang tidak kalah menguras kantong. Menurut harga perbaikan resmi yang dirilis oleh Huawei, penggantian layar yang retak akan menelan biaya yang sangat mahal yaitu CNY 7.999 (sekira Rp17 juta)

Ada beberapa opsi penghematan biaya, meskipun terbatas. Sejumlah penggantian layar tersedia seharga CNY 6.999 (sekira Rp15 juta) tetapi kemungkinan jumlahnya terbatas. Selain itu, pengguna dapat membeli asuransi penggantian layar seharga CNY 3.499 atau CNY 3.999 (sekira Rp 7,5 juta – Rp8,6 juta) yang mencakup satu kali penggantian dalam tahun pertama.

Biaya tinggi ini tidak hanya berlaku untuk layar. Penggantian motherboard memiliki banderol harga yang lumayan mahal, yaitu CNY 9.099 (sekira Rp19,7 juta) – lebih mahal dari biaya banyak ponsel pintar kelas menengah. Untungnya, penggantian baterai lebih terjangkau, yaitu CNY 499 (sekira Rp1 juta).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188201//huawei_freebuds_7i-UqZz_large.jpg
HUAWEI FreeBuds 7i Resmi Hadir di Indonesia, Dilengkapi AI Noise Cancellation dan Audio 3D
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3187986//paten_ponsel_lipat_tiga_xiaomi-PyRe_large.jpg
Ponsel Lipat Tiga Xiaomi Muncul di Daftar Sertifikasi, Diduga Meluncur Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187814//ilustrasi-YNhZ_large.jpg
Huawei Dorong Pengembangan Chip 2 nm Tanpa Mesin EUV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187223//ai_companion_huawei_smart_hanhan-Zgpa_large.jpg
Huawei Luncurkan AI Companion Lucu Smart Hanhan, Dibanderol Rp 900 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186751//pltu-ROkm_large.jpg
Canggih! Pembangkit Listrik RI Segera Pakai AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184249//ilustrasi-fSFs_large.jpg
Huawei Dikabarkan Kembangkan Ponsel Gaming dengan Kirin 9030, Diperkirakan Rilis 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement