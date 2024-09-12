Realme 13 Pro Series 5G Segera Hadir di Indonesia, Usung Fotografi Ultra Clear Berbasis AI

JAKARTA – Brand smartphone realme akan meluncurkan produk terbarunya realme 13 Pro Series 5G, yang menghadirkan teknologi lensa telephoto periskop pertama di segmen midrange dengan dukungan teknologi AI. Realme 13 Pro Series 5G akan hadir secara resmi di Indonesia dalam model realme 13 Pro+ 5G dan realme 13 Pro 5G pada 19 September 2024.

Melanjutkan kesuksesan pendahulunya, realme 13 Pro Series 5G kembali menghadirkan keunggulan dalam bidang fotografi dengan mengusung teknologi lensa telefoto periskop dengan Dual Sony Lenses pertama di segmennya dengan dukungan HYPERIMAGE+. Realme 13 Pro+ 5G akan menghadirkan peningkatan signifikan dalam hal fotografi, secara khusus pada tiga sektor utama, meliputi Ultra Clear Photos, Ultra Clear Zoom, dan Ultra Clear AI.

“Berbekal tingginya antusiasme para pengguna kami terhadap teknologi telefoto periskop yang kami luncurkan pada seri sebelumnya, kini realme kembali menghadirkan fitur tersebut pada realme 13 Pro Series 5G yang kali ini kami sempurnakan dengan sentuhan teknologi AI,” kata Sherry Dong, Head of Marketing realme Southeast Asia and South Asia.

“Kombinasi arsitektur fotografi unggul dan dukungan teknologi AI ini menjadikan realme 13 Pro Series 5G pilihan sempurna bagi anak muda yang menginginkan smartphone berkualitas dengan kamera setara professional.”

Mengusung Ultra Clear Photos, realme 13 Pro+ 5G menghadirkan sensor kamera utama Sony LYT-701 pertama di industri smartphone saat ini. Hadir dengan sensor berukuran besar 1/1.56” dan dukungan Optical Image Stabilization (OIS), realme 13 Pro+ akan menghadirkan kualitas gambar setara profesional di berbagai situasi dan kondisi. Pada Ultra Clear Zoom, kamera utama beresolusi 50MP ini juga dipasangkan dengan kamera telefoto periskop dengan sensor Sony LYT-600 beresolusi 50MP yang mendukung 3x Optical Zoom dan 6x In-Sensor Zoom untuk menghasilkan gambar dengan perbesaran berkualitas tinggi.