HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Luncurkan Fitur Baru untuk Lindungi Pengguna dari Aplikasi Berbahaya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:35 WIB
Google Luncurkan Fitur Baru untuk Lindungi Pengguna dari Aplikasi Berbahaya
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

GOOGLE telah menambahkan fitur baru yang dapat melindungi pengguna dari aplikasi berbahaya. Perusahaan itu kini telah menawarkan akses fitur tersebut kepada pengembang untuk membantu mereka melindungi data pengguna lebih baik lagi.

Dilansir Gadgets 360, Play Integrity API milik Google telah diperbarui dengan fitur yang disebut app access risk yang dapat memverifikasi apakah pengguna telah memasang aplikasi yang dapat merekam konten layar pengguna atau mengendalikan tindakan perangkat, lalu meminta pengguna untuk menutup aplikasi tersebut. Fitur ini dapat melindungi pengguna dari aplikasi berbahaya yang digunakan untuk merekam layar pengguna saat menggunakan aplikasi sensitif.

Perusahaan telah memperbarui Play Integrity API dengan dukungan untuk fungsionalitas akses aplikasi baru yang dipamerkan di Google I/O 2024. Dokumentasi terbaru untuk API tersebut (melalui Android Authority) menjelaskan bahwa pengembang akan dapat meminta informasi tentang ponsel cerdas pengguna, termasuk aplikasi yang dapat digunakan untuk "menangkap layar, menampilkan overlay, atau mengendalikan perangkat" atau apakah Play Protect "telah menemukan aplikasi berisiko atau berbahaya yang terpasang di perangkat."

Jika Play Integrity API mendeteksi aplikasi yang tidak dikenal oleh Google Play Protect atau aplikasi yang diketahui mampu merekam layar atau mengendalikan perangkat, pengembang dapat menggunakan informasi ini untuk menampilkan perintah yang meminta pengguna untuk menutup aplikasi, agar dapat melanjutkan.

Tidak semua aplikasi yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas akan memicu permintaan risiko akses aplikasi baru. Aplikasi aksesibilitas yang telah diperiksa oleh Google dilaporkan akan diizinkan untuk berjalan bahkan ketika aplikasi dengan informasi sensitif dibuka, menurut laporan tersebut.

 

