7 Cara Sadap WhatsApp Jarak Jauh Tanpa Verifikasi

7 Cara Sadap WhatsApp Jarak Jauh Tanpa Verifikasi (Foto: Freepik)

JAKARTA- Sebanyak 7 cara sadap Whatsapp jarak jauh tanpa verifikasi dapat membantu mengetahui isi pesan orang lain.

Cara tersebut jelas tidak efektif. Sebab, dengan melakukan verifikasi maka peluang untuk ketahuan bahwa sedang melakukan penyadapan akan semakin besar. Untuk itu, perlu adanya cara sadap WA jarak jauh yang tidak memerlukan verifikasi.

Berikut 7 cara sadap Whatsapp jarak jauh tanpa verifikasi:

1. Menggunakan Snoopza

Kunjungi situs www.snoopza.com dari ponsel target

Buat akun menggunakan email dan nomor telepon. Pastikan mengingat email yang digunakan dan passwordnya

Instal aplikasi Snoopza di ponsel target, lalu hapus ikonnya di layar beranda agar tidak ketahuan

Login menggunakan akun email dan juga password yang telah dibuat sebelumnya

Dengan begitu, semua isi Whatsapp target dapat dilihat.

2. Menggunakan Social Spy Whatsapp

Kunjungi situs Social Spy Whatsapp menggunakan browser yang ada di perangkat

Setelah masuk ke website, masukkan nomor Whatsapp yang ingin disadap ke kolom yang disediakan, lalu submit

Lakukan verifikasi captcha bahwa bukan robot

Isi sejumlah pertanyaan yang diberikan

Lalu semua pesan di Whatsapp target dapat diakses.

3. Menggunakan iSpyoo

Kunjungi situs resmi iSpyoo melalui browser

Buat akun di situs tersebut, lalu download aplikasinya di ponsel target

Install aplikasi iSpyoo di ponsel target dan juga ponsel sendiri

Masuk ke dalam aplikasi, nantinya akan ada pilihan menu Whatsapp History

Dengan begitu, semua history Whatsapp akan dapat dilihat.