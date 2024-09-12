Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Cara Mengatasi Akun InDriver yang Diblokir

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:49 WIB
3 Cara Mengatasi Akun InDriver yang Diblokir
3 cara mengatasi akun InDrive yang diblokir (Dok InDrive)
JAKARTA - Akun InDrive (sebelumnya InDriver) diblokir biasanya karena ada pelanggaran yang dilakukan driver. Jika status akun diblokir, driver jadi tidak bisa menerima orderan. 

Akun InDriver diblokir umumnya terjadi karena adanya pelanggaran. Mulai dari kerap menolak orderan yang masuk, menembak penumpang, hingga rating yang buruk. 

Hal-hal ini bisa mengakibatkan akun InDrive diblokir. Jika mengalami hal ini, bagaimana cara mengatasinya? Berikut 3 cara mengatasi akun InDrive yang diblokir, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (12/9/2024) : 

1. Tunggu hingga 2 Hari

Saat akun InDriver diblokir, jangan putus asa. Biasanya akun diblokir selama 2 hari, meski ada keterangan tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selepas itu, akun akan kembali aktif. 

Meski begitu, ada baiknya jangan melakukan pelanggaran agar akun tidak diblokir. Karena jika akun diblokir, driver jadi tidak mendapatkan penghasilan. 

2. Lapor InDrive

Cara selanjutnya adalah dengan melaporkan hal ini kepada customer service InDrive. Cobalah hubungi mereka melalui e-mail. Mintalah penjelasan kepada kenapa akun diblokir, lalu bagaimana solusinya. 

 

