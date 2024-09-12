Hyundai Tergeser dari 10 Brand Mobil Terlaris Agustus 2024

Hyundai tergeser dari 10 brand mobil terlaris pada Agustus 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Hyundai tergeser dari posisi 10 besar brand mobil terlaris pada Agustus 2024. Sepanjang Agustus 2024, penjualan wholesales (pabrik ke diler) Hyundai hanya 1.823 unit.

Pada Juli 2024, Hyundai masih masuk dalam 10 brand mobil terlaris. Dengan penjualan 1.701 unit, Hyundai menempati peringkat 10.

Kini, baik dari penjualan wholesales maupun ritel, Hyundai terlempar dari posisi 10 besar.

Posisi dua teratas masih ditempati Toyota dan Daihatsu. Toyota mencatat penjualan sebanyak 25.989 unit pada Agustus 2024. Namun, jumlah tersebut turun dibandingkan Juli 2024 dengan 27.126 unit.

Sementara Daihatsu mencatat penjualan sebanyak 13.829 unit. Jumlah tersebut turun tipis dari 13.910 pada Juli 2024.

Merek dari China, BYD, membuat kejutan. Penjualan wholesales mereka mencapai 2.940 unit. Ini menempatkan pendatang baru tersebut menduduki peringkat 6.

Berikut daftar 10 merek mobil terlaris (wholesales) pada Agustus 2024 :

1. Toyota: 25.989 unit

2. Daihatsu: 13.829 unit

3. Honda: 7.556 unit

4. Mitsubishi Motors: 6.254 unit

5. Suzuki: 5.265 unit

6. BYD: 2.940 unit

7. Hino: 2.318 unit

8. Mitsubishi Fuso: 2.276 unit

9. Isuzu: 2.002 unit

10. Wuling: 1.866 unit

Sementara itu, berikut 10 brand mobil terlaris berdasarkan penjualan ritel pada Agustus 2024 :

1. Toyota: 25.624 unit

2. Daihatsu: 14.135 unit

3. Honda: 8.515 unit

4. Mitsubishi Motors: 6.027 unit

5. Suzuki: 5.403 unit

6. BYD: 2.389 unit

7. Mitsubishi Fuso: 2.386 unit

8. Wuling: 2.343 unit

9. Isuzu: 2.203 unit

10.Hino: 2.129 unit