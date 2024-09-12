Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen

JAKARTA - Di tengah lesunya pasar mobil listrik, Toyota Motor Corp menurunkan target produksi mobil ramah lingkungan itu pada 2026 hingga 30 persen. Toyota kini menargetkan memproduksi sekitar 1 juta mobil listrik.

Demikian diungkapkan sumber, melansir Kyodonews, Kamis (12/9/2024). Langkah ini diambil di tengah lesunya penjualan mobil listrik sehingga Toyota mempertimbangkan kembali target mereka.

Pada April 2023, Presiden Toyota Koji Sato mengatakan, pihaknya berencana untuk menjual 1,5 juta kendaraan listrik pada tahun 2026. Ini merupakan perubahan strategi besar bagi Toyota.

Pasar kendaraan listrik global awalnya naik pesat berkat model-model populer yang dibuat Tesla dan BYD dari China. Namun, penjualan di segmen tersebut melambat karena mobil bertenaga baterai gagal mendapatkan daya tarik di luar pengadopsi awal. Hal ini karena biayanya yang tinggi dan kurangnya stasiun pengisian daya.

Prospek pasar kendaraan listrik juga dibayangi persaingan harga yang semakin ketat di China. Merek-merek lokal menggerogoti pangsa pasar produsen asing dengan mobil listrik yang harganya lebih terjangkau.

Toyota menjual sekitar 104.000 kendaraan listrik pada 2023, lebih dari empat kali lipat dari penjualannya tahun sebelumnya. Namun, ini jauh lebih rendah dibandingkan total penjualan kendaraannya yang lebih dari 10 juta unit.

Sebaliknya, mobil hybridnya sangat diminati karena kendaraan berbahan bakar bensin-listrik semakin dipandang sebagai solusi praktis untuk mendorong netralitas karbon.