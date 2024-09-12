Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:13 WIB
Pasar Lesu, Toyota Pangkas Target Produksi Mobil Listrik hingga 30 Persen
Pasar lesu, Toyota pangkas target mobil listrik hingga 30 persen. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah lesunya pasar mobil listrik, Toyota Motor Corp menurunkan target produksi mobil ramah lingkungan itu pada 2026 hingga 30 persen. Toyota kini menargetkan memproduksi sekitar 1 juta mobil listrik. 

Demikian diungkapkan sumber, melansir Kyodonews, Kamis (12/9/2024). Langkah ini diambil di tengah lesunya penjualan mobil listrik sehingga Toyota mempertimbangkan kembali target mereka. 

Pada April 2023, Presiden Toyota Koji Sato mengatakan, pihaknya berencana untuk menjual 1,5 juta kendaraan listrik pada tahun 2026. Ini merupakan perubahan strategi besar bagi Toyota. 

Pasar kendaraan listrik global awalnya naik pesat berkat model-model populer yang dibuat Tesla dan BYD dari China. Namun, penjualan di segmen tersebut melambat karena mobil bertenaga baterai gagal mendapatkan daya tarik di luar pengadopsi awal. Hal ini karena biayanya yang tinggi dan kurangnya stasiun pengisian daya.

Prospek pasar kendaraan listrik juga dibayangi persaingan harga yang semakin ketat di China. Merek-merek lokal menggerogoti pangsa pasar produsen asing dengan mobil listrik yang harganya lebih terjangkau.

Toyota menjual sekitar 104.000 kendaraan listrik pada 2023, lebih dari empat kali lipat dari penjualannya tahun sebelumnya. Namun, ini jauh lebih rendah dibandingkan total penjualan kendaraannya yang lebih dari 10 juta unit.

Sebaliknya, mobil hybridnya sangat diminati karena kendaraan berbahan bakar bensin-listrik semakin dipandang sebagai solusi praktis untuk mendorong netralitas karbon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/52/3062509/new_toyota_fortuner-ZqMN_large.jpg
Fortuner Produksi Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Sudah Diekspor 650 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/52/3061920/uji_tabrak_toyota_raize-Gim2_large.jpg
Toyota Raize Buatan Indonesia Diuji Tabrak Latin NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061388/new_toyota_fortuner-BC9O_large.jpg
Skema Kredit New Toyota Fortuner, Cicilan Mulai dari Rp14 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061025/new_toyota_fortuner-7If5_large.jpg
Fortuner Kerap Dicap Mobil Arogan, Toyota Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3060939/new_toyota_fortuner-YHql_large.jpg
Dibekali Fitur Baru, Intip Spesifikasi New Toyota Fortuner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/52/3059874/new_toyota_fortuner-tZFl_large.jpg
Toyota Belum Hadirkan Fortuner Hybrid, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement