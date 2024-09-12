Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Biaya Perawatan All New Triton Diklaim Lebih Murah hingga Rp3 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:08 WIB
Biaya Perawatan All New Triton Diklaim Lebih Murah hingga Rp3 Juta
Biaya perawatan All New Mitsubishi Triton diklaim lebih murah hingga Rp3 juta. (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan All New Triton dengan sejumlah pembaruan. Tapi, itu tak membuat biaya perawatannya menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya.

Director of After Sales Division PT MMKSI, Kazuto Azumo mengungkapkan, biaya perawatan All New Triton bisa jauh lebih murah 30 persen dari model sebelumnya. Hal ini berkat sejumlah pembaruan yang dilakukan.

Kazuto Azumo menambahkan, kalau generasi sebelumnya biaya perawatan sampai 100.000 kilometer berada di angka Rp12 juta, kini menjadi Rp9,2 juta. Menurutnya, itu sangat baik bagi konsumen yang menggunakan kendaraan tersebut untuk kebutuhan operasional.

"Dibandingkan Triton lama, itu total cost 30 persen lebih hemat. Ini lebih kompetitif buat customer. (Karena) part bisa ditekan, ini akan sangat baik terutama buat bisnis fleet yang menggunakan mobil ini," kata Azuma di Sentul, Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Diketahui, Triton memang ditargetkan untuk konsumen di wilayah perkebunan dan pertambangan. Mengingat, medan di lokasi tersebut membutuhkan kendaraan yang dapat diandalkan.

"Prioritas utama Triton adalah menyuplai kebutuhan masyarakat di bidang bisnis. Karena ini memang sudah puluhan tahun diterima. Prioritasnya memang digunakan untuk kebutuhan kerja," ujar Atsushi Kurita, President Director PT MMKSI.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
