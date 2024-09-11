Detail Redmi Note 14 Mulai Diungkap, Daya Tahan Baterai Meningkat dan Dibekali Rating IP68

REDMI dikabarkan tengah menggarap seri Redmi Note 14 untuk pasar China dan mengingat Redmi seri Note 13 baru diumumkan pada September tahun lalu, model Note 14 tampaknya akan diluncurkan pada paruh kedua bulan ini.

Saat ini, Manajer Umum Redmi, Wang Teng Thomas secara bertahap menggoda penggemar dengan kehadiran ponsel seri Note generasi berikutnya. Posting-an terbarunya di Weibo mengungkap informasi tentang berbagai peningkatan yang diharapkan hadir pada jajaran Note 14.

Dalam unggahan di Weibo, yang dilansir Gizmochina, Thomas mengonfirmasi bahwa model Redmi Note baru akan tetap memiliki peringkat IP68. Sebagai pengingat, Redmi Note 13 Pro+ tahun lalu hadir dengan sasis berperingkat IP68, sedangkan Note 13 Pro dan Note 13 tersedia dengan peringkat IP54. Note 14 Pro+ kelas atas kemungkinan akan memiliki sasis berperingkat IP68, tetapi belum jelas apakah Note 14 Pro akan memiliki peringkat IP yang sama.

Dalam unggahan terbaru di Weibo, Thomas mengklaim bahwa model Note yang akan datang akan memiliki peningkatan di beberapa bagian seperti daya tahan dan masa pakai baterai. Sebagai pengingat, Note 13 Pro memiliki baterai 5.100mAh dengan dukungan pengisian daya 67W, sedangkan 13 Pro+ hadir dengan baterai 5.000mAh yang sedikit lebih kecil dengan pengisian daya 120W. Ada kemungkinan merek tersebut akan menawarkan baterai yang lebih besar pada model Note 14 Pro dan Note 14 Pro+.