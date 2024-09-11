Ponsel Lipat Tiga Huawei Mate XT Ultimate Design Resmi Diluncurkan, Berapa Harganya?

JAKARTA – Ponsel lipat tiga Huawei Mate XT Ultimate Design yang telah lama diantisipasi kehadirannya akhirnya resmi dirilis di China pada Selasa, (10/9/2024). Ini merupakan ponsel lipat tiga pertama di dunia yang diklaim dapat menghadirkan pengalaman seperti menggunakan seperti menggunakan tablet, bahkan desktop.

Huawei Mate XT memiliki layar luas 3K 10,2 inci saat terbuka penuh, layar FHD + 6,4 inci saat ditutup, dan 2K 7,9 inci saat dibuka setengahnya. Dari sisi dimensi, ponsel ini memiliki ketebalan 3,6 mm saat terbuka penuh, dan 12,8 mm saat dalam keadaan dilipat.

Meski belum ada konfirmasi resmi, Huawei Mate XT Ultimate Design diyakini menggunakan chipset Kirin 9000, yang juga digunakan pada ponsel flagship Huawei lainnya, yaitu seri Pura 70.

Sementara pada kamera, ponsel lipat tiga ini menggunakan kamera sensor utama 50 MP yang dipasangkan dengan kamera ultrawide 12MP, telefoto periskop 12MP. Pada bagian depan disematkan kamera swafoto 8MP yang dapat digunakan untuk panggilan video.

Baterai yang digunakan berkapasitas besar 5600mAh, yang diklaim sebagai yang tertipis di dunia. Baterai ini didukung pengisian daya cepat kabel 66W dan nirkabel 50W.

Dengan spesifikasi premium dan desain yang belum pernah ada ini, Huawei menempelkan label harga yang cukup tinggi untuk ponsel ini.

Huawei Mate XT Ultimate Design dengan model 16GB+256GB dibanderol seharga 19.999 yuan (sekira Rp43 juta). Untuk versi 16GB+512GB yang lebih tinggi dibanderol seharga 21.999 yuan (sekira Rp47 juta), sementara untuk model teratas, 16GB+1TB kelas atas ditawarkan dengan harga 23.999 yuan (sekira Rp53 juta).