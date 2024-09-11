Link dan Cara Download Gratis Game Football Manager 2024

JAKARTA - Link dan cara download gratis game Football Manager 2024. Adapun game ini baru saja mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ini.

Adalah Ichsan Taufiq dan rekannya, Budi Muhammad Manar Hidayat yang berhasil menjadi juara di ajang e-sports FIFA eWorld Cup 2024 untuk game Football Manager 2024.

Menariknya, Football Manager 2024 ini dapat gratis di download oleh semua orang pada bulan September ini. Namun, promo download gratis ini hanya berlaku pada 05 September 2024 hingga 12 September 2024. Untuk itu, bagi yang ingin memainkan game simulasi sepakbola ini tidak boleh ketinggalan.

Untuk itu ada link dan cara download gratis game Football Manager 2024. Bagi yang ingin mendapatkan game Football Manager 2024 secara gratis, maka promo tersebut dapat diklaim menggunakan link berikut ini https://store.epicgames.com/en-US/.

Setiap pengguna yang ingin mengunduhnya perlu membuat akun dan login menggunakan akun yang dibuatnya. Setelah itu, hanya perlu mengikuti petunjuk yang diberikan hingga game berhasil diunduh.

Selain cara tersebut, pemain juga bisa mengklaim Football Manager 2024 gratis lewat aplikasi Epic Games. Berikut adalah tata caranya.

Unduh launcher Epic Games dari Epic Games Store

Masuk menggunakan akun, lalu cari Football Manager 2024

Pilih “Get”, lalu “Place Order”

Buka “Library”, lalu cari game Football Manager 2024 yang sudah diklaim tadi

Terakhir, install.

Namun perlu diketahui, game Football Manager 2024 hanya bisa diklaim gratis sekitar pukul 12 siang WIB. Akan tetapi, dalam Epic Games Store menggunakan zona waktu Amerika Serikat sehingga perlu melakukan perubahan zona waktu sebelum mengklaim game gratisnya.