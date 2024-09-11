Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

SpaceX Terbangkan Miliarder ke Luar Angkasa untuk Spacewalk Swasta Pertama dalam Sejarah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:21 WIB
SpaceX Terbangkan Miliarder ke Luar Angkasa untuk Spacewalk Swasta Pertama dalam Sejarah
Roket Falcon9 SpaceX.
WASHINGTON - Empat astronot swasta meluncur ke luar angkasa pada Selasa, (10/9/2024) pagi dalam kapsul SpaceX Crew Dragon yang dimodifikasi, mengawali misi Polaris Dawn selama lima hari milik perusahaan tersebut. Misi ini bertujuan untuk menguji desain pakaian antariksa baru dan melakukan berjalan di luar angkasa atau spacewalk swasta pertama.

Awak pesawat tersebut, seorang pengusaha miliarder, seorang pilot pesawat tempur militer yang sudah pensiun, dan dua karyawan SpaceX, lepas landas dari Kennedy Space Center milik NASA di Florida sekitar pukul 5:23 pagi EST.

Kapsul tersebut mencapai orbit sekira sembilan setengah menit kemudian, dan Crew Dragon terpisah dari batang penyangganya tiga menit setelah itu, dengan kamera di dalam pesawat yang memperlihatkan pemandangan kapsul yang spektakuler di atas Bumi yang disinari matahari.

"Saat Anda menatap Bintang Utara, ingatlah bahwa keberanian Anda menerangi peta bagi penjelajah masa depan," kata Direktur Peluncuran SpaceX Frank Messina kepada kru melalui radio, sebagaimana dilansir Reuters.

"Kami percaya pada keterampilan, keberanian, dan kerja sama tim Anda untuk melaksanakan misi ke depan. ... Kami mengirimkan pelukan dari darat."

Peluncur roket Falcon 9 mendarat dengan selamat di landasan peluncuran.

Ini adalah misi swasta kelima Crew Dragon - dan yang paling berisiko - sejauh ini. Pesawat ruang angkasa itu pada akhirnya akan mengorbit dalam orbit berbentuk oval, melewati Bumi sejauh 190 km (118 mil) dan sejauh 1.400 km (870 mil), jarak terjauh yang pernah ditempuh manusia sejak berakhirnya program Apollo di Bulan Amerika Serikat (AS) pada 1972.

Upaya peluncuran bulan lalu ditunda beberapa jam sebelum lepas landas karena kebocoran helium kecil pada peralatan darat di landasan peluncuran SpaceX. SpaceX memperbaiki kebocoran itu, tetapi Falcon 9 milik perusahaan itu kemudian dihentikan oleh regulator AS karena kegagalan pemulihan pendorong roket selama misi yang tidak terkait, yang selanjutnya menunda peluncuran Polaris. Peluncuran pada Selasa ditunda sekitar dua jam karena cuaca yang tidak mendukung.

 

