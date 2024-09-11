Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kolaborasi Sinar Mas dan LG CNS Lahirkan LG Sinar Mas, Siap Majukan Lanskap Digital Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:54 WIB
Kolaborasi Sinar Mas dan LG CNS Lahirkan LG Sinar Mas, Siap Majukan Lanskap Digital Indonesia
Sinar Mas berkolaborasi dengan LG CNS menghadirkan LG Sinar Mas sebagai perusahaan penyedia solusi dan layanan teknologi informasi di Indonesia. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA Sinar Mas melalui wadah investasi infrastruktur digital dukungannya, SM+, berkolaborasi dengan perusahaan terkemuka transformasi digital Korea Selatan, LG CNS, untuk meluncurkan LG Sinar Mas. Perusahaan patungan ini akan menjadi penyedia solusi dan layanan berbasis teknologi informasi (TI) terkini ke seluruh pelosok Indonesia.

“Melalui kemitraan ini, kami yakin dapat berkontribusi membangun masa depan di mana teknologi terintegrasi secara mulus ke dalam kehidupan keseharian jutaan orang Indonesia, membantu kita untuk semakin terhubung, sejahtera dan cerdas. Kami meyakini kekuatan kolaborasi dapat mengantarkan kita melangkah lebih jauh, to go far and beyond,” ujar Board Member of Sinar Mas, Franky Oesman Widjaja dalam acara peluncuran LG Sinar Mas di Jakarta, Selasa, (10/9/2024).

Acara ini juga dihadiri oleh dan dihadiri oleh CEO SM+ Herson Suindah, CEO LG CNS Hyun Shin Gyoon, dan CEO LG Sinar Mas Han Donghyup. Acara ini melengkapi inisiatif sebelumnya, yakni penandatanganan perjanjian kemitraan (Joint Venture Agreement) pada 27 Maret 2024 silam di Seoul, Korea Selatan, yang menjadi dasar kolaborasi strategis ini.\

Dengan menggabungkan pengalaman panjang LG CNS di ranah teknologi digital serta pengetahuan dan rekam jejak mendalam Sinar Mas pada sejumlah sektor bisnis Indonesia, LG Sinar Mas diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar di Indonesia yang tengah memacu transformasi digital, yang diproyeksikan memiliki nilai pasar sekira USD 7,1 miliar pada tahun 2027 mendatang, menurut laporan firma riset pasar global Gartner.

Hal ini tampak dalam inisiasi awal LG Sinar Mas melalui pengembangan dan pengoperasian pusat data mutakhir serta penyediakan layanan migrasi awan (cloud) untuk berbagai sektor usaha di Indonesia. Seiring dengan pengembangan peta jalan strategis dan bisnis, LG SinarMas akan memperluas layanannya ke dukungan TI bagi pengembangan kota pintar dan layanan keuangan, sesuai dengan slogan "Penyedia Layanan TI Paling Terpercaya, Andal, dan Inovatif di Indonesia."

 

