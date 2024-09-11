Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bose Ultra Open Earbuds untuk Si Pecinta Olahraga, Ini Fitur Canggihnya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:17 WIB
Bose Ultra Open Earbuds untuk Si Pecinta Olahraga, Ini Fitur Canggihnya!
Bose Ultra Open Earbuds. (Foto: dok Bose)
A
A
A

JAKARTA - Bose telah meluncurkan earphone TWS terbaru yang didesain khusus untuk para pecinta olahraga, yaitu Bose Ultra Open Earbuds. Earphone ini memiliki desain open-ear yang memungkinkan pengguna untuk tetap mendengarkan musik sambil tetap sadar akan suara dari lingkungan sekitar.

Selain desainnya yang unik, Bose Ultra Open Earbuds juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik yang membuatnya menonjol di pasar. Yuk, simak beragam fitur canggih TWS Bose berikut ini.

Pengaturan EQ

Bose Ultra Open Earbuds dilengkapi dengan fitur pengaturan equalizer (EQ) yang dapat diakses melalui aplikasi Bose Music. Pengaturan EQ ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tiga pita frekuensi output suara dari earphone, yaitu bass, mid, dan treble.

Bose telah merancang pengaturan ini menjadi lebih sederhana sehingga mudah digunakan oleh konsumen. Pengguna dapat mengatur besaran frekuensi suara sesuai kebutuhan dan preferensi, dari minus 10, 0, hingga plus 10.

Bagi mereka yang menginginkan pengaturan yang lebih cepat dan praktis, Bose juga menyediakan beberapa preset EQ yang sudah di-tune. Seperti bass boost dan bass reducer untuk menyesuaikan suara bass, serta treble boost dan treble reducer untuk frekuensi tinggi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/57/3018739/tws_bose-aRBD_large.jpg
TWS Bose Ultra Open Earbuds Bikin Pengguna Tetap Terhubung dengan Lingkungan Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/57/2980187/bose_ultra_open_earbuds-Db2p_large.jpg
Bose Umumkan TWS Clip-On Ultra Open Earbuds dengan Fitur Pengatur Volume Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190873//dirut_pgn_turun_langsung_serahkan_bantuan_bencana_aceh_dan_sumut-rHlM_large.jpeg
Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement