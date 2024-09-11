Bose Ultra Open Earbuds untuk Si Pecinta Olahraga, Ini Fitur Canggihnya!

JAKARTA - Bose telah meluncurkan earphone TWS terbaru yang didesain khusus untuk para pecinta olahraga, yaitu Bose Ultra Open Earbuds. Earphone ini memiliki desain open-ear yang memungkinkan pengguna untuk tetap mendengarkan musik sambil tetap sadar akan suara dari lingkungan sekitar.

Selain desainnya yang unik, Bose Ultra Open Earbuds juga dilengkapi dengan berbagai fitur menarik yang membuatnya menonjol di pasar. Yuk, simak beragam fitur canggih TWS Bose berikut ini.

Pengaturan EQ

Bose Ultra Open Earbuds dilengkapi dengan fitur pengaturan equalizer (EQ) yang dapat diakses melalui aplikasi Bose Music. Pengaturan EQ ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tiga pita frekuensi output suara dari earphone, yaitu bass, mid, dan treble.

Bose telah merancang pengaturan ini menjadi lebih sederhana sehingga mudah digunakan oleh konsumen. Pengguna dapat mengatur besaran frekuensi suara sesuai kebutuhan dan preferensi, dari minus 10, 0, hingga plus 10.

Bagi mereka yang menginginkan pengaturan yang lebih cepat dan praktis, Bose juga menyediakan beberapa preset EQ yang sudah di-tune. Seperti bass boost dan bass reducer untuk menyesuaikan suara bass, serta treble boost dan treble reducer untuk frekuensi tinggi.