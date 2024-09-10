Seri IPhone 16 Resmi Diluncurkan, Berikut Spesifikasi dan Harganya

JAKARTA – Apple meluncurkan iPhone seri 16 di acara Peluncuran Produk Musim Gugurnya di Cupertino, Amerika Serikat pada Senin, (9/9/2024). Pada acara tersebut, Apple meluncurkan empat model iPhone 16, yaitu model dasar, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max.

IPhone 16 dan 16 Plus hadir dengan desain baru, terutama pada modul kamera berbentuk pil yang menonjol, selain juga memiliki Tombol Aksi dan tombol kamera khusus. Ponsel ini menggunakan layar OLED berukuran 6,1” untuk model dasar dan 6,7” untuk model Plus, yang memiliki dynamic island dan kecerahan puncak 2.000 nits.

Di bagian optik, iPhone 16 dan 16 Plus memiliki utama 48MP dengan telefoto 2x dan sensor sudut ultra lebar 12MP, sama dengan pendahulunya. Ponsel ini juga mampu mengambil foto dan video spasial, yang sebelumnya terbatas pada model pro.

iPhone 16 dan iPhone 16 Plus ditenagai oleh prosesor A18. Keduanya mengemas RAM 8GB dan penyimpanan hingga 512GB. Perangkat tersebut juga akan dapat menjalankan fitur-fitur Apple Intelligence (yang akan dirilis bulan depan) yang dipamerkan di WWDC tahun ini.

Apple mengatakan bahwa duo iPhone 16 hadir dengan 'peningkatan baterai yang besar', tetapi kapasitas pastinya masih belum jelas. Fitur-fitur lain pada iPhone 16 meliputi port USB-C, SOS darurat melalui satelit, WiFi-7, pengisian daya MagSafe, dan banyak lagi.

Sementara itu iPhone 16 Pro dan Pro Max hadir dengan layar yang lebih besar dari pendahulunya, yaitu 6,3 inci pada iPhone 16 Pro dan 6,9 inci pada iPhone 16 Pro Max. Kedua layar tersebut menampilkan tampilan ProMotion 120Hz khas Apple untuk pengguliran yang mulus dan bezel tertipis yang pernah ada di iPhone.