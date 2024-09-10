Apple Luncurkan iPhone 16 Pro dan Pro Max dengan Chipset A18 Pro, Fitur Apple Intelligence

CUPERTINO - iPhone 16 Pro dan Pro Max resmi diluncurkan bersama sejumlah perangkat pintar Apple lainnya, termasuk model dasar iPhone 16 dan 6 Plus, pada Senin, (9/9/2024). Kedua model iPhone baru ini hadir dengan layar yang lebih besar, chip A18 Pro yang canggih, dan tombol kontrol kamera unik yang meningkatkan pengalaman pengguna.

Dilansir Gizmochina, iPhone 16 Pro dan Pro Max hadir dengan layar yang lebih besar dari pendahulunya, dengan iPhone 16 Pro menawarkan layar 6,3 inci dan iPhone 16 Pro Max yang menawarkan layar 6,9 inci. Kedua layar tersebut menampilkan tampilan ProMotion 120Hz khas Apple untuk pengguliran yang mulus dan bezel tertipis yang pernah ada di iPhone.

Pada dapur pacu, seri iPhone 16 Pro ditenagai oleh chip A18 Pro, yang dikembangkan pada proses 3nm generasi kedua TSMC. Chip ini menawarkan CPU 6-inti, GPU 6-inti, dan Neural Engine 16-inti yang mampu melakukan 35 triliun operasi per detik.

Chip A18 Pro menghadirkan kinerja CPU 15% lebih cepat dan kecepatan GPU 20% lebih cepat dibandingkan dengan A17 Pro, sekaligus meningkatkan efisiensi daya. Peningkatan bandwidth memori sistem dan akselerator ML yang canggih juga membuat perangkat lebih efisien, terutama saat mengakses model generatif.

Fitur menonjol dari seri iPhone 16 Pro adalah sistem kameranya yang ditingkatkan. Kedua model ini memiliki kamera utama 48MP dengan sensor quad-pixel generasi kedua, yang memungkinkan foto ProRAW dan HEIF tanpa jeda rana. Ponsel ini juga dilengkapi dengan kamera ultra-lebar 48MP dan lensa telefoto periskop 12MP 5x yang menawarkan zoom 120mm yang memberikan fleksibilitas tambahan bagi penggemar fotografi.

Seri iPhone 16 dilengkapi dengan tombol kontrol kamera baru yang menawarkan umpan balik taktil dan akses cepat ke fitur kamera. Satu kali tekan akan membuka aplikasi kamera, satu ketukan akan mengambil foto, dan menahan tombol akan memulai perekaman video. Ponsel ini juga mendukung gerakan sentuh untuk penyesuaian mudah pada komposisi, zoom, dan pengaturan lainnya.