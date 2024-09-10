5 Cara Menyadap No Whatsapp Pasangan Tanpa Ketahuan

JAKARTA - Simak 5 cara menyadap no Whatsapp pasangan tanpa ketahuan bisa Anda coba. Hal ini untuk bisa mengetahui apakah kekasih selingkuh atau tidak.

Jika pasangan bersikap tertutup, perlu diwaspadai barangkali berselingkuh di belakang. Untuk itu, penting untuk mengetahui siapa saja yang berbalas pesan dan sering menelpon doi di Whatsapp.

Berikut 5 cara menyadap no whatsapp pasangan tanpa ketahuan:

1. Sadap WA lewat Whatsapp Web

Sadap wa pasangan dengan Whatsapp Web

Buka browser yang ada di perangkat, lalu masuk ke situs Whatsapp Web atau dengan mengklik link berikut https://web.whatsapp.com/

Nantinya, akan muncul QR Code untuk di scan

Pinjam ponsel pasangan, lalu klik titik tiga di pojok kanan atas

Klik menu "Perangkat tertaut", lalu scan QR Code yang ada di Whatsapp Web

Tunggu beberapa saat dan pada Whatsapp Web akan muncul semua dialog chat yang ada di ponsel pasangan

2. Sadap wa pasangan dengan Google

Pinjam ponsel pasangan, lalu buka aplikasi Whatsapp

Masuk ke menu pengaturan dan pilih menu "Chat"

Klik pilihan "Chat history"

Masuk ke menu "Export Chat" dan pilih export semua chat

Pilih alamat Gmail untuk mengirimkan hasil export chat tersebut