HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Populasi Mobil Listrik Terus Meningkat, Berapa Jumlah Total SPKLU?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:03 WIB
Populasi Mobil Listrik Terus Meningkat, Berapa Jumlah Total SPKLU?
Populasi mobil listrik meningkat, berapa total jumlah SPKLU? (Dok PLN)




JAKARTA - PT PLN (Persero) berusaha meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di seluruh Indonesia. Hal ini guna mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik agar tak kesulitan dalam mengisi daya.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo menjelaskan, berbagai upaya PLN tersebut terbukti telah berhasil meningkatkan angka pengguna EV di Tanah Air.

Hingga Agustus 2024, Hartanto merinci ketersediaan SPKLU di Indonesia sebanyak 2.015 unit. Jumlah ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang mencapai 2.182 tersebar di seluruh Indonesia.

“Adopsi EV secara mengejutkan telah mencapai lebih dari 130.000 unit hingga April 2024. Hal ini menandai pertumbuhan yang signifikan, lebih dari 180 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk mempercepat adopsi EV di Indonesia, PLN berfokus pada perluasan infrastruktur EV,” kata Hartanto dalam keterangan resmi.

“Layanan Home Charging juga berhasil kami tingkatkan. Tercatat peningkatannya mencapai 152 kali lipat dibanding tahun 2021 dari 118 pengguna, menjadi 18 ribu pengguna,” tuturnya.

Selain itu, PLN telah mengintegrasikan berbagai infrastruktur tersebut ke dalam fitur EV Digital Services (EVDS) di aplikasi PLN Mobile. Dengan begitu, para pengguna kendaraan listrik dapat dengan mudah mengakses keberadaan SPKLU, SPBKLU, mengajukan pemasangan Home Charging hingga membeli EV.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
