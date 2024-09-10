Jadi Brand China Terlaris, Wuling Genjot Penjualan Mobil Listrik hingga Bensin

JAKARTA - Wuling Motors mengandalkan mobil listrik dalam penjualannya sepanjang 2024. Tercatat penjualan mobil listrik Wuling hingga Juli 2024 mencapai 7.093 unit.

Wuling Binguo EV menjadi yang terlaris dengan 3.743 unit, diikuti Cloud EV sebanyak 2.097 unit, dan Air EV 1.253 unit. Sementara berdasarkan data Gaikindo, total penjualan wholesales Wuling sebanyak 10.044 unit.

Dengan catatan ini, Wuling jadi brand China yang paling laris di Indonesia, diikuti Chery dengan penjualan 4.719 unit dan pendatang baru BYD dengan 3.521 unit.

Untuk mempertahankan posisinya sebagai brand China terlaris dan memperkuat posisi mobil listriknya, Wuling menawarkan program kepada konsumen. Program dengan paket total benefit hingga Rp72 juta ini di antaranya mulai dari DP rendah maupun bunga ringan.

“Selama bulan September, konsumen bisa menikmati berbagai keuntungan menarik yang telah ditawarkan untuk melakukan pembelian kendaraan dari segmen ICE, Hybrid, hingga EV. Kami berharap melalui program ini, semakin banyak konsumen yang dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan memiliki kendaraan Wuling dengan paket promo yang total benefitnya hingga Rp72 juta,” ujar Sales Operation Manager Wuling Motors, Edison, dalam keterangannya.

Wuling menawarkan kendaraan bermesin ICE, seperti Cortez, Confero, dan Formo. Wuling menawarkan uang muka (DP) rendah mulai dari Rp16 juta. Konsumen dapat memanfaatkan cicilan dengan bunga 0% hingga 2 tahun Almaz dan Binguo EV.