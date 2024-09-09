Itel A80 Dirilis di Indonesia dengan Harga Rp1 Jutaan, Ini Spesifikasi Lengkapnya

JAKARTA - Itel kembali menghadirkan ponsel kelas entry-level murah untuk pasar Indonesia. Kali ini perangkat yang dihadirkan adalah Itel A80, yang dibanderol dengan harga Rp1jutaan.

Mengusung desain elegan yang mirip dengan iPhone, Itel A80 membawa layar berukuran 6.7 inci dengan refresh rate 90Hz. Layar Itel A80 memiliki fitur auto brightness dan dynamic bar yang dapat memudahkan pengguna dalam mengakses notifikasi atau aplikasi tanpa mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan di layar utama.

Pada dapur pacu, Itel A80 dibekali dengan chipset Unisoc T603 octa-core yang dipadu dengan RAM 4GB dan memori internal berkapasitas 128GB, yang dapat dapat diperluas secara virtual menjadi 8GB.

"Itel A80 menawarkan pengalaman penggunaan yang mulus, bahkan saat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan," kata Geza dalam acara peluncuran yang digelar pada Senin (9/9/2024).

Untuk optik dan kebutuhan fotografi, Itel A80 menggunakan kamera utama 50MP yang dilengkapi fitur Super HDR. Menurut Geza, fitur ini memungkinkan perangkat mengambil gambar dengan rentang dinamis yang lebih luas.