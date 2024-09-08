Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Spesifikasi Toyota New Fortuner yang Punya Fitur Internet Berjalan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:31 WIB
Ini Spesifikasi Toyota New Fortuner yang Punya Fitur Internet Berjalan
Toyota New Fortuner.
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan Toyota New Fortuner yang membawa sejumlah perubahan dan fitur baru yang memanjakan penumpang. Toyota New Fortuner yang hadir dengan tajuk 'Prestigious Toughness Greatness' ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan konsumen SUV di Indonesia.

"Beberapa tahun ke belakang telah terjadi perkembangan kebutuhan mobility masyarakat Indonesia, saat ini model SUV makin digemari. Hari ini Fortuner mendapatkan improvement (peningkatan), mulai dari eksterior baru, varian GR baru, dan ketiga advance safety features," kata Henry saat peluncuran produk di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Toyota New Fortuner tersedia dalam dua pilihan penggerak, yakni 4x2 dan 4x4. Masing-masing varian punya pilihan mesin berbeda, termasuk opsi GR Sport, dan tersedia dalam pilihan mesin bensin dan diesel.

Secara tampilan, seluruh varian mendapat ubahan pada bagian depan dan belakang, di mana bumpernya dibuat lebih gahar. Kemudian terdapat juga ubahan pada gril dan velg yang memiliki desain berbeda pada masing-masing varian.

Khusus untuk varian 4x4, terdapat pembaruan di bagian lampu dengan desain lapis tiga, sequential rear turn signal, dan kaliper rem baru.

Kemudian untuk versi GR-S di varian 4x4, ada sentuhan khusus lain seperti penyematan emblem GR Sport, pelek yang lebih sporty, backdoor garnish khusus, dan cermin digital di kabin dengan digital video recorder atau DVR.

Masuk ke bagian dalam, perubahan paling mencolok ada dari varian 4x4 GR-S. Varian ini memiliki aksen jahitan merah di dasbor dan jok, serta material suede dan kulit pada jok. Sementara itu, varian lainnya, termasuk penggerak 4x2, masih menggunakan konsep interior sebelumnya.

 

