HOME OTOTEKNO TECHNO

Update Google Photos, Fitur Baru Permudah Pencarian Foto

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis - Sabtu, 07 September 2024 | 16:27 WIB
Update Google Photos, Fitur Baru Permudah Pencarian Foto
Google Photos (GSM Arena)
A
A
A

JAKARTA - Google Photos mendapatkan update baru yang didukung kecerdasan buatan. Update ini meliputi adanya peningkatan pada fitur pencarian dengan tekonologi AI Gemini.

Adanya peningkatan pada pencarian memungkinkan pengguna menggunakan bahasa sehari-hari untuk deskripsi.

Contoh yang diberikan Google adalah "Emma sedang melukis di halaman belakang". Nantinya akan muncul foto yang sesuai deskripsi tersebut. 

Nantinya pengguna dapat mengurutkan hasil berdasarkan tanggal atau relevansi. Hal ini akan membantu pengguna mencari gambar tertentu menjadi lebih cepat. 

Namun, saat ini pada fitur chatbox bernama Ask Photos tersebut masih tersedia dalam bahasa Inggris untuk semua pengguna di Android dan iOS. Ke depan, akan diperluas ke ke lebih banyak bahasa dalam beberapa minggu mendatang.

Pengguna AS tertentu juga mendapatkan akses awal ke Ask Photos melalui Google Labs, asalkan mereka mendaftar dalam daftar tunggu. Ini meningkatkan pencarian dengan kekuatan Gemini AI. 

Ask Photos memahami konteks galeri foto, mulai dari orang-orang terpenting, hobi, dan makanan favorit.

Dengan demikian, ia dapat menarik detail yang relevan untuk membantu menemukan kenangan tertentu dan mengungkap informasi tentang hidup Anda. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
