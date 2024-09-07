Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil 2024 Diprediksi Cuma 930 Ribu Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |17:49 WIB
Penjualan Mobil 2024 Diprediksi Cuma 930 Ribu Unit
Penjualan mobil 2024 diprediksi cuma 930 ribu unit. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Penjualan mobil nasional 2024 diyakini tidak akan menembus 1 juta unit. Sementara Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mencapai 1,1 juta unit pada 2024. 

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandi, mengakui sulit untuk menembus penjualan 1 juta unit pada 2024. Ia pun memperkirakan penjualan mobil nasional tahun ini berada di kisaran 900 ribu unit. 

"Kalau market satu juta akan sulit ya. Prediksi kita mungkin sekitar 920-930 (ribu-red)," ujar Anton saat peluncuran New Fortuner di Jakarta, Jumat (6/9/2024). 

Ia berharap penjualan mobil bisa mencapai angka 900 ribuan. Namun, hal ini masih tergantung dengan kondisi market beberapa waktu ke depan. 

"Kita harapkan begitu karena tergantung masih beberapa bulan ke depan," ujarnya.

Diketahui, berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer mencapai 484.235 unit. Angka itu turun 17,5% dari periode yang sama tahun lalu yakni mencapai 586.931 unit.

Namun, Anton tidak bisa memperkirakan penjualan tahun ini paling jelek di angka berapa. Kembali lagi, hal itu masih bergantung dengan kondisi market. 

"Kita hitung dulu tergantung kondisi market di Agustus, September, Oktober. Ya lebih kurang kita akan bisa lihat," ujarnya. 

Pihaknya sudah berusaha untuk meningkatkan penjualan ini. Hal itu lewat produk-produk yang diluncurkan hingga sejumlah program yang ditawarkan kepada konsumen agar membeli mobil.

 

