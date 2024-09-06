Huawei Bakal Luncurkan Smartwatch Baru pada 19 September, Diduga Watch GT 5

JAKARTA - Huawei akan menggelar acara peluncuran pada 19 September yang akan diselenggarakan di Barcelona, Spanyol, berdasarkan unggahan teaser di media sosialnya. Teaser tersebut memperlihatkan dua jam tangan pintar yang menyiratkan bahwa ini akan menjadi acara peluncuran resmi untuk seri Watch GT 5.

Dilansir GSM Arena, Watch GT 5 diharapkan diluncurkan dengan TrueSense, sistem pemantauan kesehatan yang seharusnya memberikan pengukuran data kesehatan yang lebih akurat.

Selain Watcg GT 5, Huawei juga kemungkinan akan menampilkan penerus Huawei Watch D dengan Watch D2 yang dikabarkan. Perangkat yang dapat dikenakan di pergelangan tangan itu diharapkan juga akan menggabungkan Huawei TruSense, di samping pengukuran tekanan darah melalui gelang karet yang dapat diganti dan analisis EKG.

Detail mengenai perangkat wearable Huawei yang akan diluncurkan kemungkinan akan mulai bermunculan dalam beberapa hari mendatang.

(Rahman Asmardika)