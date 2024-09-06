Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Diluncurkan di Indonesia, Intip Fitur-Fitur Kesehatan dan Konektivitas Vivo Watch 3

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:50 WIB
Diluncurkan di Indonesia, Intip Fitur-Fitur Kesehatan dan Konektivitas Vivo Watch 3
vivo Watch 3. (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Vivo membawa smartwatch terbarunya, vivo Watch 3 ke pasar Indonesia. Langkah ini merupakan upaya Vivo untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia untuk smartwartch di tengah tren gaya hidup sehat dan aktif yang meningkat.

Dengan berbagai fitur yang disematkan, vivo Watch 3 adalah smartwatch yang melampaui ekspektasi untuk gaya hidup aktif dan terkoneksi. Vivo Watch 3 dilengkapi dengan 100+ Sports Mode, pemantau detak jantung, dan kadar oksigen yang membantu untuk mencapai target kebugaran pengguna. Sementara pada untuk konektivitas, smartwatch ini memiliki fitur NFC Access Card yang memungkinkan membuka akses tanpa memerlukan kartu fisik.

Baterai 505mAh yan digunakan vivo Watch 3 menawarkan penggunaan hingga 16 hari dengan sekali pengecasan, sementara ketahanan air 5ATM memastikannya siap menemani gaya hidup aktif.

Vivo Watch 3.

Semuanya dibalut oleh desain elegan dengan 3D Curved Glass yang memberikan kesan premium dan pengalaman yang lebih mulus. Vivo Watch 3 juga hadir dengan rangka Stainless Steel Digital Crown dan kenyamanan Black Rubber Strap menjadikan vivo Watch 3 teman setia di berbagai kesempatan.

Vivo Watch 3 membawa teknologi 24-hour Health Monitoring yang dapat memantau detak jantung, kadar oksigen, dan sleep monitoring. Teknologi ini hadir dengan algoritma tingkat tinggi yang memiliki peningkatan akurasi pemantauan kesehatan dan peringatan terhadap abnormality.

Smartwatch vivo Watch 3 dibanderol dengan harga Rp2.999.000

(Rahman Asmardika)

      
