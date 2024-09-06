Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Tips Rawat Motor agar Kondisi Tetap Prima

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:54 WIB
7 Tips Rawat Motor agar Kondisi Tetap Prima
7 tips rawat motor agar kondisi tetap prima. (Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Sepeda motor perlu dirawat secara berkala. Hal ini agar kondisi motor tetap terjaga dan berada dalam performa terbaik. 

Merawat motor bukanlah hal yang sulit. Tapi perawatan harus dilakukan secara rutin. Berikut 7 langkah yang perlu diperhatikan dalam merawat sepeda motor, sebagaimana dilansir dari laman Wahana Honda, Jumat (6/9/2024) : 

1. Bahan Bakar yang Tepat

Penggunaan bahan bakar sangat berpengaruh pada kinerja mesin motor. Cara merawat motor agar tetap awet adalah dengan menggunakan bahan bakar beroktan di atas 90 untuk menyempurnakan pembakaran dalam mesin motor. Berbeda jika menggunakan bahan bakar berkualitas rendah yang bisa meninggalkan kerak pada sistem injeksi dan mengakibatkan kerusakan pada komponen mesin.

2. Perhatikan Aki

Ini penting dilakukan agar aki motor selalu terjaga, terutama jika motor menggunakan teknologi injeksi, karena aki merupakan sumber listrik untuk sistem penghidupan pembakaran. Jika air pada aki motor berkurang, tambahkan dengan air aki yang banyak dijual di pasaran atau lebih baik lagi jika mengganti aki motor sebelum aki benar-benar rusak.

3. Teratur Ganti Oli 

Mengganti oli merupakan hal yang rutin dilakukan dalam merawat motor, minimal setiap 2 bulan sekali atau setelah motor menempuh jarak 1.000 km. Jangan sampai motor kekurangan pelumas sehingga bisa mengganggu kinerja mesin.

4. Periksa ECU

Cara merawat motor selanjutnya adalah dengan memperhatikan ECU (Electronic Control Unit) agar sistem injektor pada motor selalu bekerja dan berfungsi dengan baik. Jika sistem ini terganggu, kinerja injektor pada motor tidak akan berjalan dengan baik dan bisa mengakibatkan motor mogok.

 

Halaman:
1 2
      
