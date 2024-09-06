Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Motor Kawasaki W175

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:24 WIB
Segini Pajak Motor Kawasaki W175
Segini Pajak Motor Kawasaki W175 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Segini pajak motor Kawasaki W175 menarik untuk dikulik. Adapun, motor Kawasaki W175 menawarkan kombinasi sempurna antara gaya, kenyamanan, dan performa yang handal.

Tentunya dengan banyak gaya serta performa yang bagus banyak peminat untuk membeli. Namun, diperhatikan bahwa pajak motor juga harus diperhitungkan. 

Ternyata segini pajak motor Kawasaki W175 cukup murah. Rinciannya buat pajak tahunan, W175 Cafe mengeluarkan biaya Rp 450.000. Lalu pajak tadi ditambah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp 35.000, maka totalnya jadi Rp485.000.

Sementara itu, motor klasik ini memiliki dimensi yang proporsional, dengan panjang x lebar x tinggi sebesar 1.930 x 765 x 1.030 mm. Jarak poros roda sepanjang 1.275 mm memberikan keseimbangan yang baik saat berkendara. Ketinggian tempat duduk mencapai 780 mm, sehingga pengendara dapat merasa nyaman saat mengendarai motor ini. Motor ini memiliki berat 126 kg dan kapasitas tangki bensin sebesar 14 liter.

Sedangkan, motor klasik Kawasaki W175 SE Black Style dilengkapi dengan mesin yang tangguh. Mesin ini berjenis air-cooled, 4-stroke single dengan volume silinder sebesar 177 cc.

 

Halaman:
1 2
      
