600 Mobil Listrik Aion Y Plus Mendarat di Indonesia, Siap Dikirim ke Konsumen

Sebanyak 600 unit Aion Y Plus mendarat di Indonesia, siap dikirim ke konsumen. (Dok Aion Indonesia)

JAKARTA - Sebanyak 600 unit mobil listrik Aion Y Plus telah mendarat di Indonesia. Mobil listrik yang diimpor utuh dari China itu siap dikirim ke konsumen.

“Seluruh proses pengiriman electric vehicle (EV) ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami AION dalam memenuhi ekspektasi konsumen khususnya di Indonesia,” ungkap CEO AION Indonesia, Andry Ciu, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

SUV ini hadir dengan dua pilihan, yaitu varian Exclusive dengan baterai 50,66 kWh memiliki jarak tempuh 410 km dan varian Premium dibekali baterai 63,2 kWh dengan jarak tempuh 490 kilometer.

Aion Y Plus (Aion Indonesia)

Mobil listrik Aion Y Plus dibekali baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) yang mengusung teknologi Magazine Battery 2.0. Ini membuat baterai lebih aman untuk digunakan.

Sementara untuk harganya, Aion Y Plus varian Exclusive dibanderol Rp415 juta dan varian Premium dibanderol Rp475 juta. Harga tersebut on the road Jakarta.

“Dengan kehadiran Aion Y Plus dan rencana ekspansi lebih lanjut, Aion dan Indomobil berkomitmen untuk mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia dan menghadirkan inovasi serta teknologi terdepan kepada konsumen,” tutur Andry.