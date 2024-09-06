Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pasar Lesu, Ini Cara Kejar Target Penjualan 1 Juta Mobil

Muhamad Fadli Ramadan, Jum'at, 06 September 2024 | 16:18 WIB
Pasar Lesu, Ini Cara Kejar Target Penjualan 1 Juta Mobil
Pasar lesu, begini cara kejar target penjualan 1 juta unit mobil. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mempersiapkan sejumlah produk baru untuk ditawarkan kepada konsumen Tanah Air. Produsen asal Korea Selatan itu akan meluncurkan mobil hybrid hingga listrik baru.

Sejumlah model ramai dibicarakan sebagai calon mobil anyar Hyundai yang akan meluncur dalam waktu dekat. Misal Hyundai Santa Fe Hybrid, Tucson, hingga Kona N Line serta Inster.

Terlebih, sejumlah model tersebut sudah tertangkap kamera sedang melakukan tes jalan dengan tertutup stiker kamuflase. Selain itu, nama-nama tersebut juga sudah terdaftar di laman Informasi Nilau Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan penjualan mobil. Sebab, konsumen Indonesia diyakini membutuhkan sesuatu yang baru untuk mendorong mereka melakukan pembelian.

“Sebenarnya ini demi menyentuh angka satu juta unit. Jadi kalau market sekarang masih di bawah itu, diharapkan dengan Hyundai meluncurkan produk anyar maka kompetitor melakukan hal serupa dan mudah-mudahan pasar akan terus berkembang,” kata Frans di Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebelumnya, Hyundai berencana meluncurkan mobil hybrid. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia yang saat ini lebih senang menggunakan jenis mobil tersebut.

“Kita sebentar lagi akan memperkenalkan (mobil) hybrid. Kalau apanya nanti bakal disampaikan lebih lanjut pada saat momen yang lain” ujar Frans.

 

