Penjualan Mobil Listrik Global Turun, Bagaimana di Indonesia?

JAKARTA - Tren kendaraan listrik secara global menurun disebabkan beberapa faktor. Kasus baterai yang tiba-tiba terbakar juga menjadi isu utama, sehingga membuat konsumen kembali ragu untuk beralih ke mobil listrik.

Kendati begitu, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Tenggono Chuandra Phoa, optimistis pertumbuhan mobil listrik akan terus meningkat di Indonesia.

"Kalau diperhatikan laju penjualan EV ratusan persen YoY (tahun naik cukup tinggi. Antusias dari pembeli konsumen terhadap EV sangat besar. Kalau lihat di Indonesia, karena baru masuk EV 2 tahun dan penjualan cukup bagus. Saya yakin akan semakin baik," kata Tenggono di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Tenggono menekankan, dalam dua tahun terakhir penjualan mobil listrik di Indonesia alami peningkatan yang cukup baik. Terlebih ada banyak brand baru yang masuk dan langsung menarik perhatian calon konsumen.

"Sekarang dengan adanya Periklindo, kita ada pameran yang tunjukkin kita sudah siap. Beberapa brand besar sudah masuk Indonesia. VinFast, BYD, itu yang paling gede," tuturnya.

Tenggono menilai populasi mobil listrik akan semakin besar di Indonesia pada tahun depan. Mengingat ada sejumlah brand yang belum mengirimkan unitnya ke konsumen dan akan ada model baru yang bakal meluncur.