Hyundai Buka Peluang Bawa Genesis Masuk ke Indonesia

JAKARTA - Genesis merupakan produsen yang berada di bawah naungan Hyundai Motors Group. Genesis merupakan lini kendaraan mewah yang menyediakan mobil konvensional hingga listrik. Apakah Genesis akan dibawa masuk ke Indonesia?

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, tak menutup kemungkinan Genesis akan masuk ke pasar Indonesia. Itu karena, menurutnya, peminatnya cukup tinggi usai digunakan pada gelaran G20 di Bali, pada 2022.

“Melihat dari animo masyarakat Indonesia yang begitu besar terhadap mobil premium khususnya, bahkan kan market sekarang menujunya sebenarnya yang premium itu lebih enggak ada kendala kan untuk memiliki. Rasanya Genesis menjadi salah satu pilihan nanti ke depannya untuk masyarakat Indonesia,” kata Frans di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Sebagai informasi, HMID sudah menjual Genesis G80 Electric usai digunakan pemimpin negara di KTT G20. Namun, hingga saat ini belum ada unit baru hadir di Tanah Air yang dipesan oleh konsumen Indonesia.

“Kalau buat saya, Genesis kan sudah dipakai waktu KTT yang lalu kan G20. Kemudian sudah dijual juga beberapa, bahkan sudah enggak ada stoknya lagi,” ujar Frans.

Pada KTT G20, Hyundai membawa dua varian Genesis G80 Electric, yaitu Special Edition Long-Wheelbase dan Regular Model. Untuk tipe Long-Wheelbase, mobil ini memiliki jarak sumbu roda 20 cm lebih panjang dan tambahan pada pilar B yang membuat kabin terasa lebih lapang.