HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penampakan dan Spesifikasi Mobil Maung MV3 Pope Mobile yang Akan Digunakan Paus Fransiskus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:51 WIB
Penampakan dan Spesifikasi Mobil Maung MV3 Pope Mobile yang Akan Digunakan Paus Fransiskus
Mobil yang akan digunakan Paus Fransiskus saat misa Akbar di GBK. (Foto: Pindad)
A
A
A

JAKARTA  - Paus Fransiskus akan menggunakan Maung MV3 Pope Mobile buatan PT Pindad saat Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Misa tersebut akan dihadiri sekitar 90 ribu umat Katolik pada Kamis (5/9/2024).

Maung MV3 Pope Mobile merupakan kendaraan taktis yang diinisiasi Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Mobil tersebut telah dimodifikasi khusus mengakomodir kebutuhan mobilitas Paus Fransiskus. 

Direktur Utama PT Pindad menyampaikan bahwa penugasan ini merupakan suatu kehormatan bagi PT Pindad karena produk kendaraannya dipercayai mendukung kegiatan Misa Akbar Paus Fransiskus  di GBK.

Mobil yang akan digunakan Paus Fransiskus saat misa Akbar di GBK. (Foto: Pindad)

“Terimakasih kepada Vatikan beserta panitia kunjungan keagamaan beliau di Indonesia yang telah mempercayai Maung MV3 produksi PT Pindad untuk disesuaikan menjadi Pope Mobile yang digunakan Paus pada Misa Akbar di GBK,” kata Abraham dalam keterangan resminya, Rabu (4/9/2024). 

Maung MV3 Pope Mobile ini berwarna putih ini memiliki logo Maung Pindad di bagian grill depan kendaraan. Selain itu dilengkapi juga dengan bendera dan segel Vatikan serta plat nomor "SCV1" yang merupakan singkatan dari “Status Latin Civitatis Vaticanae” (Negara Kota Vatikan).

 

