Toyota Fortuner Legender Diduga Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasinya

JAKARTA – PT. Toyota Astra Motor (TAM) akan meluncurkan Fortuner model baru dalam beberapa hari mendatang. Meski belum ada informasi detail, diduga, Fortuner yang akan diluncurkan tersebut adalah varian Legender.

Sebagai informasi, Fortuner Legender sudah diperkenalkan di Thailand sejak 2020. Ini merupakan varian tertinggi dari keluarga Fortuner yang belum di bawa ke Indonesia. Padahal, varian ini sudah dipasarkan di Thailand dan India.

Dibandingkan Fortuner biasa, varian Legender merupakan versi yang lebih mewah. Apabila dipasarkan, maka kelasnya akan berada di posisi paling atas karena memiliki fitur yang lebih lengkap dan teknologi canggih.

Dari segi tampilannya, Fortuner Legender terkesan garang serta elegan yang membuat mobil ini menjadi salah satu SUV bergaya off-road yang pantas untuk dimiliki. Sebagai varian tertinggi, mobil ini memiliki berbagai perbedaan dengan Fortuner standar.

Berbeda dengan varian standar, tampilan Legender memiliki facia yang berbeda, mulai dari gril hingga lampu utama. Tampilan depan lebih tajam dan gagah, garis bumper dibuat lebih tinggi, tampilan lampu kabut yang menawarkan kesan sporty.

Logo Toyota yang terpampang pada bagian tengah berpindah ke bumper depan. Untuk menambah kesan maskulin pada mobil ini. Penggunaan lampu depan LED tampak lebih tajam disandingkan dengan proyektor ganda yang terlihat jelas. Lalu, terdapat LED sekuential terletak pada bagian bawah.