Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Fortuner Legender Diduga Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |11:40 WIB
Toyota Fortuner Legender Diduga Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Intip Spesifikasinya
Toyota Fortuner Legender.
A
A
A

JAKARTA – PT. Toyota Astra Motor (TAM) akan meluncurkan Fortuner model baru dalam beberapa hari mendatang. Meski belum ada informasi detail, diduga, Fortuner yang akan diluncurkan tersebut adalah varian Legender.

Sebagai informasi, Fortuner Legender sudah diperkenalkan di Thailand sejak 2020. Ini merupakan varian tertinggi dari keluarga Fortuner yang belum di bawa ke Indonesia. Padahal, varian ini sudah dipasarkan di Thailand dan India.

Dibandingkan Fortuner biasa, varian Legender merupakan versi yang lebih mewah. Apabila dipasarkan, maka kelasnya akan berada di posisi paling atas karena memiliki fitur yang lebih lengkap dan teknologi canggih.

Dari segi tampilannya, Fortuner Legender terkesan garang serta elegan yang membuat mobil ini menjadi salah satu SUV bergaya off-road yang pantas untuk dimiliki. Sebagai varian tertinggi, mobil ini memiliki berbagai perbedaan dengan Fortuner standar.

Berbeda dengan varian standar, tampilan Legender memiliki  facia yang berbeda, mulai dari gril hingga lampu utama. Tampilan depan lebih tajam dan gagah, garis bumper dibuat lebih tinggi, tampilan lampu kabut yang menawarkan kesan sporty.

Logo Toyota yang terpampang pada bagian tengah berpindah ke bumper depan. Untuk menambah kesan maskulin pada mobil ini. Penggunaan lampu depan LED tampak lebih tajam disandingkan dengan proyektor ganda yang terlihat jelas. Lalu, terdapat LED sekuential terletak pada bagian bawah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/15/3188597//toyota_veloz_hybrid-Z4gH_large.jpg
Auto2000 Distribusikan Ratusan Veloz Hybrid, Varian Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188340//digiroom_auto_2000-OT4U_large.jpg
Pembelian Mobil Lewat Digital Meningkat, Auto2000 Luncurkan Digiroom Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187571//mitsubishi_pajero_sport-CXlq_large.jpg
Daftar 3 Mobil Tangguh saat Terjang Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186369//toyota_veloz_hybrid-03qu_large.jpg
Toyota Veloz Hybrid Dibanderol Rp299 Juta, Harga Naik Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/15/3185143//toyota_bz4x-g3SN_large.jpg
Toyota Mulai Jual bZ4X Produksi Lokal dan Urban Cruiser, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180543//toyota_bz4x-TyJM_large.jpg
NJKB Toyota bZ4X Rakitan Lokal Terungkap, Mulai Rp700 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement