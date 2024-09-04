5 Warna Cat Mobil Terbaik dengan Perawatan Mudah

JAKARTA – Warna mobil menjadi salah satu daya tarik dan menjadi pertimbangan konsumen sebelum memboyong mobil impiannya. Tak jarang masyarakat membeli mobil berdasarkan warna yang disukainya atau mengikuti tren yang ada.

Pemilihan warna cat mobil juga akan menentukan seperti apa perawatan yang harus dilakukan pemiliknya. Beberapa warna cat mobil sangat mudah dalam hal perawatan, dan yang lainnya membutuhkan perhatian khusus agar cat tetap terlihat mengkilap.

Memilih warna cat mobil menjadi hal yang penting sebelum memutuskan untuk membeli mobil. Berikut warna cat mobil terbaik dan mudah untuk dirawat seperti dikutip dari keterangan tertulis Auto2000.

1. Abu-abu

Warna cat mobil abu-abu bisa dikatakan sebagai yang paling awet dan akan sulit untuk pudar. Perawatannya juga cenderung tidak sulit, dan bisa digunakan dalam segala kondisi, serta proses pengecatannya juga sangat mudah.

Apabila ada goresan kecil pada mobil berwarna cat abu-abu tidak akan mudah terlihat, ini disebabkan warnanya yang tidak kontras. Namun, goresan tersebut pasti mengganggu tampilan walaupun berukuran kecil. Selain itu, mobil warna abu juga tidak mudah kusam, sehingga perawatannya lebih mudah.

2. Silver

Warna cat mobil yang satu ini cenderung netral dan mudah dirawat. Sama dengan warna abu-abu, mobil berwarna silver apabila terkena noda tidak akan tampak lantaran warnanya tidak kontras.

Selain itu, warna silver lebih tahan terhadap segala jenis debu dan membuat warna tersebut tidak mudah pudar dan kotor. Apabila mobil Anda terkena goresan tidak perlu khawatir, karena warna silver bisa menyamarkannya.

3. Biru

Mobil dengan cat warna biru memang tidak terlalu populer, tetapi ini termasuk warna mobil yang paling awet dan mudah dirawat. Perawatan dan pengecatan mobil berwarna biru bisa dibilang lebih mudah. Warnanya juga tidak mudah pudar. Selain itu, warna biru memberikan kesan elegan pada kendaraan.