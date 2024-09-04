Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Porsche Taycan Hantam HR-V hingga Ringsek di Jaksel

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |06:49 WIB
Viral Porsche Taycan Hantam HR-V hingga Ringsek di Jaksel
Viral Porsche Taycan tabrak HR V hingga ringsek di Jaksel (Instagram/@lowslowmotif)
A
A
A

JAKARTA - Viral video menampilkan sebuah mobil sport Porsche Taycan hancur usai bertabrakan dengan Honda HR-V. Bahkan, mobil sport berwarna merah asal Jerman itu terlihat terpental dengan jarak yang cukup jauh.

Dakan video yang dibagikan akun Instagram @losslowmotif, tampak foto-foto menampilkan bodi kedua mobil tersebut hancur. Disebutkan, peristiwa itu terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (1/9/2024).

"Sebuah mobil Porsche Taycan mengalami kecelak*an di kawasan dekat Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (1/9). Mobil Porsche berwarna merah itu bertabr*kan dengan mobil warna hitam merek Honda HRV," bunyi keterangan unggahan tersebut.

Dalam video itu tampak Honda HR-V mengalami kerusakan cukup berat pada bagian bodi depan. Sementara, Porsche Taycan dengan nomor polisi B 16 AAH terlihat rusak pada bagian bodi depan dan samping.

Diduga, peristiwa tersebut terjadi pada sebuah perempatan jalan dengan titik buta yang cukup besar. Hal ini membuat pengemudi Porsche Taycan tak melihat datangnya Honda HR-V yang melaju dari arah berlawanan.

Dikabarkan, Porsche Taycan melaju dengan kecepatan tinggi pada perempatan tesebut. Sehingga, tidak bisa mengantisipasi ketika HR-V akan melintas.

Melihat unggahan di media sosial ini, banyak warganet yang menyayangkan kecelakaan ini karena melibatkan mobil seharga Rp6 miliaran.

 

Halaman:
1 2
      
