HOME OTOTEKNO TECHNO

Vivo V40 Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Simak Fitur dan Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:45 WIB
Vivo V40 Bakal Segera Meluncur di Indonesia, Simak Fitur dan Spesifikasinya
Vivo V40. (Foto: Vivo)
JAKARTA Vivo akan segera meluncurkan smartphone terbarunya, vivo V40 di pasar Indonesia pada 5 September 2024. Seperti seri pendahulunya, vivo V40 juga disebut dilengkapi dengan kemampuan fotografi kelas atas selain juga disebut membawa terobosan baru untuk para konsumen di Tanah Air.

Keunggulan fotografi vivo V40 hadir berkat kolaborasi brand asal China ini dengan ZEISS, menjanjikan hasil jepretan kamera dengan detail tajam dan memukau. Desain stylish dan elegan vivo V40 dikombinasikan dengan performa dan durabilitas yang tinggi, menjamin ponsel ini bisa digunakan dalam berbagai situasi.

“Kami memberikan pengalaman smartphone yang lebih baik dan dapat dirasakan secara lebih inklusif dengan vivo V40. Mulai dari mengabadikan foto dan video berkualitas profesional, tanpa khawatir membawa smartphone ke berbagai aktivitas dengan durabilitasnya yang tinggi, hingga menikmati kinerja yang cepat untuk membuat kita lebih produktif. vivo V40 hadir untuk menetapkan standar baru pada smartphone di kelasnya,” kata Fendy Tanjaya, Product Manager vivo Indonesia dalam keteangan pers.

Pada kamera, vivo V40 menggunakan konfigurasi ZEISS All Main Camera yang dirancang dengan presisi tinggi untuk menghasilkan gambar luar biasa di berbagai kondisi.

Ponsel ini juga memiliki fitur ZEISS Multifocal Portrait untuk menciptakan karya seni visual yang memukai melalui pilihan focal length yang mudah disesuaikan untuk menghasilkan portrait sekelas profesional, dan ZEISS Bokeh Flare guna mempermudah pengguna untuk menangkap momen dengan efek bokeh unik.

Vivo V40 menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang bertenaga dan mendukung berbagai gitur fotografi dari ponsel ini. Kinerja chipset fabrikasi 4nm ini memungkinkan vivo V40 menghasilkan foto dengan kualitas luar biasa dalam berbagai kondisi.

 

