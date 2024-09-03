Google Play Store Dilaporkan Kembangkan Fitur Buka Aplikasi Secara Otomatis

JAKARTA - Google Play Store diduga tengah mengembangkan fitur baru yang meningkatkan pengalaman penginstalan aplikasi, menurut sebuah laporan. Fitur yang dijuluki 'buka otomatis' itu disebut-sebut akan membuka aplikasi secara otomatis di ponsel pintar Android begitu diinstal dari Play Store, sehingga tidak perlu lagi mencarinya secara manual.

Dilansir Gadgets 360, fitur yang dilaporkan ini dibangun berdasarkan perubahan terbaru yang diperkenalkan oleh platform tersebut yang memungkinkan hingga tiga unduhan atau pembaruan aplikasi secara bersamaan.

Dalam sebuah laporan, Android Authority, bekerja sama dengan pemberi informasi rahasia Assemble Debug, mengungkapkan informasi tentang fitur yang dimaksud, yang menunjukkan bahwa fitur tersebut mungkin akan segera diumumkan secara resmi.

Fitur tersebut pertama kali dilaporkan sedang dalam pengujian pada rilis Google Play Store sebelumnya pada Juni. Penemuan terbaru ini dilaporkan terjadi setelah pembongkaran APK aplikasi Google Play Store versi 42.5.15. Fitur tersebut belum tersedia untuk masyarakat umum.

Sebuah video yang dipublikasikan oleh media tersebut menunjukkan penghitung waktu mundur selama 5 detik muncul di laci notifikasi sebelum aplikasi terbuka secara otomatis. Fitur tersebut dikatakan dipicu melalui opsi Buka secara otomatis setelah pemasangan yang muncul di bawah opsi Pemasangan di Google Play Store.