Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Play Store Dilaporkan Kembangkan Fitur Buka Aplikasi Secara Otomatis

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:05 WIB
Google Play Store Dilaporkan Kembangkan Fitur Buka Aplikasi Secara Otomatis
Google Play Store.
A
A
A

JAKARTA - Google Play Store diduga tengah mengembangkan fitur baru yang meningkatkan pengalaman penginstalan aplikasi, menurut sebuah laporan. Fitur yang dijuluki 'buka otomatis' itu disebut-sebut akan membuka aplikasi secara otomatis di ponsel pintar Android begitu diinstal dari Play Store, sehingga tidak perlu lagi mencarinya secara manual.

Dilansir Gadgets 360, fitur yang dilaporkan ini dibangun berdasarkan perubahan terbaru yang diperkenalkan oleh platform tersebut yang memungkinkan hingga tiga unduhan atau pembaruan aplikasi secara bersamaan.

Dalam sebuah laporan, Android Authority, bekerja sama dengan pemberi informasi rahasia Assemble Debug, mengungkapkan informasi tentang fitur yang dimaksud, yang menunjukkan bahwa fitur tersebut mungkin akan segera diumumkan secara resmi.

Fitur tersebut pertama kali dilaporkan sedang dalam pengujian pada rilis Google Play Store sebelumnya pada Juni. Penemuan terbaru ini dilaporkan terjadi setelah pembongkaran APK aplikasi Google Play Store versi 42.5.15. Fitur tersebut belum tersedia untuk masyarakat umum.

Sebuah video yang dipublikasikan oleh media tersebut menunjukkan penghitung waktu mundur selama 5 detik muncul di laci notifikasi sebelum aplikasi terbuka secara otomatis. Fitur tersebut dikatakan dipicu melalui opsi Buka secara otomatis setelah pemasangan yang muncul di bawah opsi Pemasangan di Google Play Store.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189261//fitur_emergency_live_video_di_android-9Ajz_large.jpg
Android Luncurkan Fitur Video Darurat, Diaktifkan dengan Satu Sentuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/298/3188589//makanan_viral-Fu6M_large.jpg
10 Resep Makanan yang Paling Viral  dan Banyak Dicari di Google Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/16/3188517//ilustrasi-RLyb_large.jpg
Apple dan Google Kirimkan Notifikasi Ancaman Siber pada Jutaan Pengguna, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188027//ilustrasi-nThZ_large.jpg
Daftar Kata Kunci Teratas Google Tahun 2025, Ada Gemini AI, Coretax, dan Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187098//ilustrasi-HUy6_large.jpg
5 Aplikasi Penguat Sinyal WiFi Terbaik untuk di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185799//ilustrasi-Tz4s_large.jpg
Google Kembangkan Aluminium OS, Bawa Android ke PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement