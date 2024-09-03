Cara Cek Akreditasi BAN-PT untuk Melamar CPNS 2024

JAKARTA - Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 semakin dekat, dan salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh para pelamar adalah memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Akreditasi ini menjadi salah satu kriteria yang menentukan kelayakan pelamar dalam seleksi CPNS. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon pelamar untuk memastikan status akreditasi program studi dan perguruan tinggi mereka sebelum melamar.

Berikut adalah cara mudah untuk mengecek akreditasi BAN-PT:

1. Kunjungi Situs Resmi BAN-PT

Langkah pertama adalah mengakses situs resmi BAN-PT melalui tautan berikut: https://www.banpt.or.id. Situs ini menyediakan informasi lengkap tentang status akreditasi seluruh perguruan tinggi dan program studi di Indonesia.

2. Pilih Menu “Data Akreditasi”

Setelah berada di halaman utama situs BAN-PT, cari dan klik menu “Data Akreditasi” yang biasanya terletak di bagian atas halaman. Menu ini akan membawa Anda ke halaman pencarian data akreditasi.

3. Cari Program Studi atau Perguruan Tinggi

Pada halaman pencarian, Anda bisa memasukkan nama program studi atau nama perguruan tinggi yang ingin Anda cek atau klik link ini https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php bila ingin cepat. Anda juga dapat memilih untuk mencari berdasarkan jenjang pendidikan, seperti S1, S2, atau S3.