HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Cara Cek HP Suami Selingkuh

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |06:40 WIB
7 Cara Cek HP Suami Selingkuh
7 Cara Cek HP Suami Selingkuh (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 7 cara cek HP suami selingkuh bisa Anda coba. Apalagi, kecanggihan teknologi membuat semua orang bisa melacak pesan seseorang ataupun kegiatan sehari-hari.

Berikut adalah 7 cara cek HP suami selingkuh:

1. Lihat nama nomor suami

Cara pertama yang bisa dilihat untuk mengetahui suami selingkuh adalah dengan melihat bagaimana orang lain memberi nama nomor ponselnya. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi tag nomor telepon seperti Getcontact, True Caller, dan sebagainya.

Apabila ada yang memberikan nomor suami dengan nama mesra dan itu bukan diri anda, maka patut dicurigai siapa yang memberi nama tersebut.

2. Lacak lokasi nomor

Setelah mengetahui ada yang memberi nama mesra pada nomor suami, selanjutnya istri juga bisa melacak alamat pemberi nama tersebut. Namun catatannya, aplikasi seperti getcontact dan sejenisnya hanya memberikan alamat jika memang ada yang menambahkan saja.

3. Lacak lewat Google maps

Selain melihat lokasi pelakor, istri juga perlu melihat kemana saja suami bepergian. Caranya adalah dengan login ke akun Google Maps suami pada ponsel istri. Dari sana, dapat dilihat riwayat perginya sang suami setiap harinya secara detail. Jika ada tempat mencurigakan yang dikunjungi, bisa jadi suami mulai main belakang.

4. Lacak lokasi dengan whatsapp

Cara berikutnya untuk mengetahui suami selingkuh adalah dengan membagikan lokasi HP suami lewat.fitur “Share Location” di Whatsapp. Pastikan untuk menggunakan menu real-time agar dapat terus dilacak kemana saja suami sedang bepergian setiap detiknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
