HOME OTOTEKNO TECHNO

18 Tahun Berkiprah, PANDI Gencarkan Peningkatan Literasi dan Ekosistem Digital Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:17 WIB
18 Tahun Berkiprah, PANDI Gencarkan Peningkatan Literasi dan Ekosistem Digital Indonesia
Pandi memperingati 18 tahun kiprahnya di dunia digital Indonesia.
A
A
A

JAKARTA – Memperingati 18 tahun kiprahnya di dunia digital, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ingin memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat selain menjalankan perannya sebagai pengelola, pengoperasi, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.

Berkolaborasi dengan Mitra Registrar, KADIN serta Institusi Pendidikan, PANDI tahun ini telah melakukan literasi digital kepada lebih dari 15.000 peserta yang terdiri dari para pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, hingga para pelaku UMKM agar bisa Go Digital. Inisiasi ini merupakan komitmen PANDI dalam membangun ekosistem digital di Tanah Air.

“Masih rendahnya literasi digital di Indonesia menjadi tantangan terbesar negeri ini, oleh karena itu PANDI gencar melakukan literasi digital agar masyarakat mendapatkan kesempatan dan peluang yang lebih besar di era teknologi yang berkembang pesat ini,” ujar Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak dalam acara Konferensi Pers HUT PANDI ke-18 di Menara Tendean, Jakarta, Senin, (2/9/2024).

“Kami berharap ke depannya PANDI bisa lebih merangkul masyarakat agar bisa menjembatani kesenjangan digital dan membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi, sehingga masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan pedesaan bisa berimbang dalam hal keahlian maupun keterampilan digital,” harapnya.

Nantinya, program literasi digital tak hanya sebatas pelatihan, workshop, webinar maupun kunjungan industri, tapi PANDI juga akan memberikan beasiswa pendidikan kepada putra putri terbaik bangsa yang berprestasi.

“Selain bertujuan mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan, Program Beasiswa PANDI ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan visi misi PANDI untuk  berperan aktif dalam pengembangan, riset dan inovasi teknologi internet, serta berkontribusi membangun SDM unggul dan berkualitas di masa depan,” ungkap John.

 

