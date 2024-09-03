Perluas Lini Bisnis Sebagai Content Producer, Telkomsel Luncurkan MAXStream Studios

JAKARTA – Telkomsel melalui MAXStream memperluas lini bisnisnya sebagai produsen konten (content producer) tayangan berkualitas dengan meluncurkan MAXStream Studios. Langkah ini selain sebagai komitmen Telkomsel untuk terus menghadirkan tayangan hiburan digital berkualitas, juga merupakan bagian dari upaya mendorong kemajuan industri kreatif digital dan perfilman nasional.

“Peluncuran MAXStream Studios merupakan langkah strategis Telkomsel yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan dalam memberdayakan masyarakat Indonesia dengan menghadirkan ragam layanan dan solusi yang inovasi dan unggul sehingga dapat membuka semua peluang kemajuan,” kata Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng, Rabu, (3/9/2024).

“MAXStream Studios tidak hanya berperan sebagai content producer yang menghadirkan konten orisinal berkualitas tinggi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun juga mencerminkan semangat Telkomsel yang terinspirasi dari semangat Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri film nasional dengan memfasilitasi dan memberikan ruang bagi sineas muda berbakat dan para pelaku industri perfilman tanah air untuk berkarya.”

MAXStream Studios telah menghasilkan film dan serial berkualitas yang telah ditayangkan dan dapat diakses, tidak hanya di ekosistem Telkomsel, tetapi juga di berbagai platform penayangan. Sampai saat ini, MAXStream Studios telah memproduksi 128 judul film dan serial yang dapat dinikmati pelanggan dan masyarakat melalui berbagai channel penayangan.

Konten produksi MAXStream Studios dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui MAXStream, MyTelkomsel, IndiHomeTV melalui channel Allplay Entertainment dan Fun Planet, bioskop, hingga Free-to-Air (FTA) dan platform Over the Top (OTT) seperti Netflix, Viu, dan Vidio.

Beberapa judul populer seperti Dia Angkasa, Sehati Semati, Princess and The Boss, Lilin Alena, Love Daddy dan judul lainnya telah berhasil menarik perhatian penonton.

Selain itu, MAXStream Studios juga telah menayangkan lebih dari 10 karya produksinya di bioskop nasional dengan judul film seperti Primbon, Bismillah Kunikahi Suamimu, Perjanjian Gaib, Merindu Cahaya de Amstel dan lainnya yang semakin menegaskan konsistensi MAXStream Studios di industri film tanah air.