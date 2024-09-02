Ilmuwan Temukan 1.700 Lebih Virus Purba di Bawah Lapisan Gletser yang Meleleh

PARA ilmuwan telah menemukan lebih dari 1.700 virus purba yang bersembunyi jauh di dalam gletser di China bagian barat, yang sebagian besar belum pernah terlihat sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa, seiring dengan menghangatnya bumi dan mencairnya es, hal itu dapat melepaskan patogen yang belum diketahui oleh sains dan memicu pandemi yang mematikan.

Para peneliti menemukan virus tersebut di inti es sepanjang 1.000 kaki yang diambil dari Gletser Guliya di Dataran Tinggi Tibet, yang terletak di persimpangan Asia Tengah, Selatan, dan Timur.

Virus ini sudah ada sejak 41.000 tahun lalu dan telah bertahan dari tiga perubahan besar dari iklim dingin ke hangat, demikian dilansir Daily Mail.

Kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tidak berdasar.

Patogen mematikan telah muncul dari lapisan tanah beku yang mencair di lokasi lain di seluruh dunia, memicu kekhawatiran akan potensi wabah.

Pada 2016, misalnya, spora antraks keluar dari bangkai hewan yang telah dibekukan di lapisan tanah beku Siberia selama 75 tahun. Puluhan orang dirawat di rumah sakit dan satu anak meninggal.

Namun untungnya, semua 1.700 virus yang ditemukan dalam studi terbaru ini tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia, kata para peneliti.

Itu karena virus-virus ini hanya dapat menginfeksi archaea - yang merupakan organisme bersel tunggal - dan bakteri. Mereka tidak dapat membuat manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan sakit.

Namun mempelajarinya penting karena mereka menawarkan jendela ke dalam sejarah iklim Bumi yang mendalam, dan dapat membantu kita memahami seperti apa komunitas mikroba masa depan.

Tim peneliti yang dipimpin oleh Universitas Negeri Ohio mengebor lebih dari 1.000 kaki ke Gletser Guliya, lapisan es besar yang terletak di Dataran Tinggi Tibet barat laut.