JAKARTA - Kampas ganda pada sepeda motor matic berfungsi seperti kampas kopling pada motor bebek atau sport. Kampas ganda sering kali cepat aus sebelum waktunya.
Pada motor matic, ada banyak fungsi dari kampas ganda. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Membuat Motor Bergerak
Kampas ganda berfungsi menyalurkan dan memutus tenaga putaran mesin dari CVT depan ke belakang secara sentrifugal. Ini berfungsi seperti kampas kopling pada motor bebek yang menyalurkan tenaga agar motor bisa bergerak.
2. Tentukan Akselerasi
Fungsi lainnya adalah menentukan akselerasi dan kenyamanan berkendara. Ketika kampas ganda aus, mesin hanya meraung tanpa mengeluarkan tenaga saat RPM tinggi, maka gaya sentrifugal pada kampas ganda akan menekan rumah kopling semakin tinggi. Selanjutnya, motor matic berakselerasi menyalurkan tenaga dari putaran mesin.
3. Kontrol Transmisi
Kampas ganda motor matic juga meningkatkan kontrol saat melakukan perpindahan gigi sekaligus mengamankan transmisi dari kerusakan akibat perpindahan yang tidak tepat.
Nah, saat kampas ganda aus, ada pertandanya. Karena pentingnya fungsi kampas ganda, harus diketahui kapan harus diganti. Berikut ciri-ciri kampas ganda sudah aus dan harus diganti, sebagaimana dilansir dari laman Wahana Honda:
1. Tarikan Terasa Berat
Kampas ganda yang mulai aus membuat tarikan motor terasa berat ketika membawa beban. Ini membuat akselerasi atau tarikan motor lemah. Kampas ganda motor matic yang normal hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mencapai kecepatan 120 km/jam.
2. Gas Terasa Brebet
Jika gas terasa brebet, bisa jadi kampas ganda motor kamu sudah mulai aus. Saat motor digeber, kampas ganda yang aus membuat tuas dan RPM tidak sinkron, sehingga terdengar suara yang berat, tidak sesuai dengan tarikan tuas gas.
3. Kopling Sering Selip
Kampas ganda yang bermasalah membuat kopling sering terselip, terutama ketika motor digeber atau saat naik tanjakan curam. Namun, pada kondisi lain, ini mungkin juga terjadi karena oli mesin yang lama tidak diganti, sehingga menjadi cepat aus.