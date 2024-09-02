Punya Fungsi Penting, Ini Ciri-Ciri Kampas Ganda Matic Aus dan Penyebabnya

JAKARTA - Kampas ganda pada sepeda motor matic berfungsi seperti kampas kopling pada motor bebek atau sport. Kampas ganda sering kali cepat aus sebelum waktunya.

Pada motor matic, ada banyak fungsi dari kampas ganda. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membuat Motor Bergerak

Kampas ganda berfungsi menyalurkan dan memutus tenaga putaran mesin dari CVT depan ke belakang secara sentrifugal. Ini berfungsi seperti kampas kopling pada motor bebek yang menyalurkan tenaga agar motor bisa bergerak.

2. Tentukan Akselerasi

Fungsi lainnya adalah menentukan akselerasi dan kenyamanan berkendara. Ketika kampas ganda aus, mesin hanya meraung tanpa mengeluarkan tenaga saat RPM tinggi, maka gaya sentrifugal pada kampas ganda akan menekan rumah kopling semakin tinggi. Selanjutnya, motor matic berakselerasi menyalurkan tenaga dari putaran mesin.

3. Kontrol Transmisi

Kampas ganda motor matic juga meningkatkan kontrol saat melakukan perpindahan gigi sekaligus mengamankan transmisi dari kerusakan akibat perpindahan yang tidak tepat.

Nah, saat kampas ganda aus, ada pertandanya. Karena pentingnya fungsi kampas ganda, harus diketahui kapan harus diganti. Berikut ciri-ciri kampas ganda sudah aus dan harus diganti, sebagaimana dilansir dari laman Wahana Honda:

1. Tarikan Terasa Berat

Kampas ganda yang mulai aus membuat tarikan motor terasa berat ketika membawa beban. Ini membuat akselerasi atau tarikan motor lemah. Kampas ganda motor matic yang normal hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mencapai kecepatan 120 km/jam.

2. Gas Terasa Brebet

Jika gas terasa brebet, bisa jadi kampas ganda motor kamu sudah mulai aus. Saat motor digeber, kampas ganda yang aus membuat tuas dan RPM tidak sinkron, sehingga terdengar suara yang berat, tidak sesuai dengan tarikan tuas gas.

3. Kopling Sering Selip

Kampas ganda yang bermasalah membuat kopling sering terselip, terutama ketika motor digeber atau saat naik tanjakan curam. Namun, pada kondisi lain, ini mungkin juga terjadi karena oli mesin yang lama tidak diganti, sehingga menjadi cepat aus.