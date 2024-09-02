Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Punya Fungsi Penting, Ini Ciri-Ciri Kampas Ganda Matic Aus dan Penyebabnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:34 WIB
Punya Fungsi Penting, Ini Ciri-Ciri Kampas Ganda Matic Aus dan Penyebabnya
Ciri-ciri kampas ganda motor matic aus dan penyebabnya. (Wahana)
A
A
A

JAKARTA - Kampas ganda pada sepeda motor matic berfungsi seperti kampas kopling pada motor bebek atau sport. Kampas ganda sering kali cepat aus sebelum waktunya.

Pada motor matic, ada banyak fungsi dari kampas ganda. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Motor Bergerak

Kampas ganda berfungsi menyalurkan dan memutus tenaga putaran mesin dari CVT depan ke belakang secara sentrifugal. Ini berfungsi seperti kampas kopling pada motor bebek yang menyalurkan tenaga agar motor bisa bergerak.

2. Tentukan Akselerasi

Fungsi lainnya adalah menentukan akselerasi dan kenyamanan berkendara. Ketika kampas ganda aus, mesin hanya meraung tanpa mengeluarkan tenaga saat RPM tinggi, maka gaya sentrifugal pada kampas ganda akan menekan rumah kopling semakin tinggi. Selanjutnya, motor matic berakselerasi menyalurkan tenaga dari putaran mesin.

3. Kontrol Transmisi

Kampas ganda motor matic juga meningkatkan kontrol saat melakukan perpindahan gigi sekaligus mengamankan transmisi dari kerusakan akibat perpindahan yang tidak tepat.

Nah, saat kampas ganda aus, ada pertandanya. Karena pentingnya fungsi kampas ganda, harus diketahui kapan harus diganti. Berikut ciri-ciri kampas ganda sudah aus dan harus diganti, sebagaimana dilansir dari laman Wahana Honda:

1. Tarikan Terasa Berat

Kampas ganda yang mulai aus membuat tarikan motor terasa berat ketika membawa beban. Ini membuat akselerasi atau tarikan motor lemah. Kampas ganda motor matic yang normal hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mencapai kecepatan 120 km/jam.

2. Gas Terasa Brebet

Jika gas terasa brebet, bisa jadi kampas ganda motor kamu sudah mulai aus. Saat motor digeber, kampas ganda yang aus membuat tuas dan RPM tidak sinkron, sehingga terdengar suara yang berat, tidak sesuai dengan tarikan tuas gas.

3. Kopling Sering Selip

Kampas ganda yang bermasalah membuat kopling sering terselip, terutama ketika motor digeber atau saat naik tanjakan curam. Namun, pada kondisi lain, ini mungkin juga terjadi karena oli mesin yang lama tidak diganti, sehingga menjadi cepat aus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement