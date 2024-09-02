Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil SUV Baru Wuling Resmi Meluncur, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:13 WIB
Mobil SUV Baru Wuling Resmi Meluncur, Intip Spesifikasinya
Mobil SUV Baru Wuling resmi meluncur, intip spesifikasinya. (Car News China)
JAKARTA - Wuling meluncurkan mobil SUV baru yakni Starlight S di China. Mobil tersebut tersedia dalam versi EV dan plug in hybrid (PHEV). 

Melansir Car News China, Senin (2/9/2024), mobil baru Wuling ini mengusung platform Tianyu D, yang merupakan milik perusahaan patungan SGMW. Secara dimensi Starlight S memiliki panjang 4.745 mm, lebar 1.890 mm, tinggi 1.685 mm serta jarak sumbu roda 2.800 mm. 

Varian listrik murni ditenagai oleh motor listrik depan 150 kW dengan tenaga 201 hp dan torsi hingga 310 Nm. Mobil listrik dilengkapi baterai LFP 60 kWh dengan jarak tempuh 510 km versi CLTC. 

Starlight S sudah mendukung ultra fastcharging, dengan pengisian daya selama 15 menit untuk meningkatkan jarak tempuh hingga 200 km. 

Sementara untuk pengisian daya non fastcharging, butuh waktu 10 jam untuk mengisi daya dari 20 persen ke 80 persen. Mobil listrik ini diklaim memiliki kecepatan maksimal hingga 175 km/jam.

Sementara varian PHEV ditenagai mesin 1.5 L. Mesin ini menghasilkan tenaga hingga 105 hp dan torsi hingga 130 Nm. Sementara  motor listriknya 150 kW dan torsi 310 Nm. Mesin dan motor listrik itu dipadukan dengan transmisi E-CVT.

Ada 2 opsi paket baterai yang ditawarkan, yaitu 9,5 kWh dan 20,5 kWh, yang menyediakan jangkauan listrik murni CLTC sejauh 60 km dan 130 km. Kapasitas tangki bahan bakarnya 53 L dan kecepatan tertingginya 170 km/jam. Selain itu, jarak tempuh resminya diklaim mencapai 1.100 km.

 

