Wajib Diketahui, Ini Arti Lampu Indikator Mobil

JAKARTA - Setiap produsen mobil saat ini menghadirkan lampu indikator pada panel instrumen sebagai informasi awal bagi pemilik kendaraan. Ini akan membantu untuk mengindikasi masalah yang terjadi pada mobil tersebut.

Namun, lampu indikator pada mobil yang menyala terkadang membuat seseorang merasa bingung. Padahal, setiap lampu indikator memiliki arti yang sangat penting dipahami oleh pengemudi untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan.

Kondisi mobil cukup mudah dikenali apabila terjadi hal yang tidak wajar, maka akan terlihat melalui notifikasi yang terdapat pada lampu indikator. Setiap pabrikan sudah menyediakan berbagai parameter yang berhubungan langsung pada sensor masing-masing perangkat pada mobil.

Ada dua jenis warna lampu indikator yang perlu diketahui, yakni merah, mengindikasikan adanya permasalahan serius dan harus diantisipasi dengan cepat seperti masalah sistem pengereman, rendahnya tekanan oli ataupun overheat.

Sementara warna orange mengindikasikan adanya hal yang tidak wajar pada mobil. Pada kondisi ini, mobil masih bisa dikemudikan, tapi sebaiknya segera diperiksa ke bengkel terdekat.

Berikut beberapa peringatan lampu indikator di dashboard speedometer yang wajib untuk diketahui setiap pengemudi agar lebih waspada dalam berkendara ketika ada lampu indikator yang menyala seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Temperatur

Tanda temperatur biasanya memiliki lambang termometer dengan gelombang-gelombang seperti air. Apabila indikator ini menyala, maka mesin dalam kondisi overheat atau suhunya melebihi batas toleransi.

Langkah yang perlu dilakukan adalah segera menepi dan matikan mesin, serta membuka kap untuk mengeluarkan suhu panas. Tunggu selama 30 menit apabila ingin menambahkan cairan pendingin ke radiator.

2. Tekanan Oli

Indikator ini dilambangkan seperti teko dengan ada tetesan air yang apabila menyala menandakan tekanan oli di dalam mesin berkurang. Jika didiamkan, ini akan merusak komponen di dalamnya.

Solusinya memang hanya perlu menambahkan oli untuk masalah ini, tapi bisa saja ada penyebab lain yang menjadi sumber masalahnya. Bila hal ini tetap terjadi meski sudah menambahkan oli, sebaiknya segera hubungi mekanik terpercaya.