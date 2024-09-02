Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wajib Diketahui, Ini Arti Lampu Indikator Mobil

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |19:06 WIB
Wajib Diketahui, Ini Arti Lampu Indikator Mobil
Wajib diketahui, ini arti lampu indikator mobil. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Setiap produsen mobil saat ini menghadirkan lampu indikator pada panel instrumen sebagai informasi awal bagi pemilik kendaraan. Ini akan membantu untuk mengindikasi masalah yang terjadi pada mobil tersebut.

Namun, lampu indikator pada mobil yang menyala terkadang membuat seseorang merasa bingung. Padahal, setiap lampu indikator memiliki arti yang sangat penting dipahami oleh pengemudi untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan.

Kondisi mobil cukup mudah dikenali apabila terjadi hal yang tidak wajar, maka akan terlihat melalui notifikasi yang terdapat pada lampu indikator. Setiap pabrikan sudah menyediakan berbagai parameter yang berhubungan langsung pada sensor masing-masing perangkat pada mobil.

Ada dua jenis warna lampu indikator yang perlu diketahui, yakni merah, mengindikasikan adanya permasalahan serius dan harus diantisipasi dengan cepat seperti masalah sistem pengereman, rendahnya tekanan oli ataupun overheat.

Sementara warna orange mengindikasikan adanya hal yang tidak wajar pada mobil. Pada kondisi ini, mobil masih bisa dikemudikan, tapi sebaiknya segera diperiksa ke bengkel terdekat.

Berikut beberapa peringatan lampu indikator di dashboard speedometer yang wajib untuk diketahui setiap pengemudi agar lebih waspada dalam berkendara ketika ada lampu indikator yang menyala seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Temperatur

Tanda temperatur biasanya memiliki lambang termometer dengan gelombang-gelombang seperti air. Apabila indikator ini menyala, maka mesin dalam kondisi overheat atau suhunya melebihi batas toleransi.

Langkah yang perlu dilakukan adalah segera menepi dan matikan mesin, serta membuka kap untuk mengeluarkan suhu panas. Tunggu selama 30 menit apabila ingin menambahkan cairan pendingin ke radiator.

2. Tekanan Oli

Indikator ini dilambangkan seperti teko dengan ada tetesan air yang apabila menyala menandakan tekanan oli di dalam mesin berkurang. Jika didiamkan, ini akan merusak komponen di dalamnya.

Solusinya memang hanya perlu menambahkan oli untuk masalah ini, tapi bisa saja ada penyebab lain yang menjadi sumber masalahnya. Bila hal ini tetap terjadi meski sudah menambahkan oli, sebaiknya segera hubungi mekanik terpercaya.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064590/lampu_indikator_gambar_kunci_pada_dashboard_mobil-PcFs_large.jpg
Kenapa Lampu Indikator Gambar Kunci di Mobil Menyala? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/52/3053486/citroen-7tlK_large.jpg
Strategi Citroen Melawan Stigma Mobil Eropa Selalu Mahal  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048558/booth_toyota_di_giias_2024-pKzc_large.jpg
10 Merek Mobil Terlaris Juli 2024, Toyota Masih Teratas dan BYD Beri Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048551/giias_2024-UkS1_large.jpg
Capai 74.160 Unit, Penjualan Mobil Sepanjang Juli 2024 Turun Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/52/3047372/special_report_hybrid-aBZX_large.jpeg
SPECIAL REPORT : Tak Ada Insentif untuk Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/52/3046661/mercedes_benz_g_class-GxoV_large.jpg
Ada Mercedes-Benz G-Class Versi Lego, Harganya Rp4 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement