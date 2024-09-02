Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengatasi Kontak GM di Mobile Legends Langsung Berhasil

David Kurniawan , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:02 WIB
Cara Mengatasi Kontak GM di Mobile Legends Langsung Berhasil
Mobile Legends: Bang Bang.
JAKARTA - Mobile Legends: Bang Bang adalah salah satu game MOBA yang sangat populer di Indonesia dan dunia, Dengan jutaan pemain aktif setiap harinya.

terkadang ada masalah yang muncul saat bermain, mulai dari bug, error, hingga permasalahan teknis lainnya. Salah satu solusi yang sering dicari oleh pemain adalah bagaimana cara menghubungi GM (Game Master) di Mobile Legends untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Kontak GM dalam Mobile Legends adalah kondisi dimana akun anda mengalami pembatasan. Pembatasan ini terjadi karena beberapa hal sehingga sistem akan mendeteksi ada aktivitas yang mencurigakan.

Berikut adalah cara mengatasi kontak GM pada Mobile Legends:

  1. Pertama, kalian harus mempunya akun kedua dengan Server yang berbeda
  2. Kemudian, kalian tinggal menambahkan akun tersebut pada akun utama kalian yang terkena bug kontak gm.
  3. Lalu, kalian tinggal masuk ke akun utama kalian selanjutnya buka bagian akun ketika sudah masuk menu utama game.
  4. Klik bagian ganti server.
  5. Kalian pilih akun yang server malaysia kemudian tunggu hingga proses perpindahan selesai.
  6. Setelah masuk menu utama kalian tinggal pergi kebagian akun.
  7. Selesai kalian sekarang sudah bebas melakukan unbind akun media sosial atau melakukan pergantian alamat email tanpa bug Kontak GM.

Dengan mengikuti langkah langkah diatas anda bisa mengatasi masalah di Mobile Legends dengan efektif. Pastikan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap agar masalahmu bisa segera diatasi. Dengan kesabaran dan komunikasi yang baik, kamu akan lebih cepat mendapatkan solusi dari GM dan kembali menikmati permainan dengan lancar.

(Rahman Asmardika)

      
