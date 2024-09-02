JAKARTA -Cheat GTA PS2 mulai dari senjata 3 hingga darah kebal bisa dicoba pecinta game ini.
Bagi masyarakat Indonesia, GTA PS2 sepertinya menjadi yang paling banyak dimainkan. Game ini juga memiliki banyak cheat yang bisa digunakan untuk menambah keseruan dalam bermain. Diantaranya adalah cheat GTA PS2 untuk senjata 3 dan darah kebal.
Berikut adalah daftar cheat GTA PS2 terlengkap mulai dari senjata 3 hingga darah kebal.
-Cheat GTA PS2 Senjata
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Peluru tidak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
-Cheat GTA PS2 Kendaraan
Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
Mobil balap: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
Mobil nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
Mobil Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2
Mobil melambung: Kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X
Mobil terbang: Kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri
Mobil berjalan di atas air: Kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Nos: Kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1
Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1
Tank: Bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1
Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas
Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga
Bulldozer: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan
Truk sampah: Bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
Perahu amfibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
Perahu terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga
Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2
Semua mobil berwarna hitam: Bulat, L2, atas, R1, kiri, X, R1, L1, kiri, bulat
Semua mobil berwarna pink: Bulat, L1, bawah, L2, kiri, X, R1, L1, kanan, bulat
Semua mobil jadi jelek: L2, kanan, L1, atas, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1
Semua mobil jadi mewah: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Semua mobil desa: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, bawah, kiri, atas
Semua mobil jadi transparan: Segitiga, L1, segitiga, R2, kotak, L1, L1
Semua kendaraan hancur: R2, L2, R1, L1, L2, R2, kotak, segitiga, bulat, segitiga, L2, L1