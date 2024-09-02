Cheat GTA PS2 Senjata 3, Darah Kebal Terlengkap

, Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |12:40 WIB

JAKARTA -Cheat GTA PS2 mulai dari senjata 3 hingga darah kebal bisa dicoba pecinta game ini.

Bagi masyarakat Indonesia, GTA PS2 sepertinya menjadi yang paling banyak dimainkan. Game ini juga memiliki banyak cheat yang bisa digunakan untuk menambah keseruan dalam bermain. Diantaranya adalah cheat GTA PS2 untuk senjata 3 dan darah kebal.

Berikut adalah daftar cheat GTA PS2 terlengkap mulai dari senjata 3 hingga darah kebal.

-Cheat GTA PS2 Senjata

Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Dua senjata: Bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Peluru tidak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1

-Cheat GTA PS2 Kendaraan

Mobil monster: Kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1

Mobil balap: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri

Mobil nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1

Mobil Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2

Mobil golf: Bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X

Mobil sheriff: Atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2

Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Mobil romero: Bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan

Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2

Mobil melambung: Kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X

Mobil terbang: Kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri

Mobil berjalan di atas air: Kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2

Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1

Nos: Kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1

Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1

Tank: Bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga

Helikopter tempur: Bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1

Pesawat jet: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas

Pesawat stunt: Bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga

Bulldozer: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri

Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan

Truk sampah: Bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Motor roda empat: Kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2

Perahu amfibi: Segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah

Perahu terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga

Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2

Semua mobil berwarna hitam: Bulat, L2, atas, R1, kiri, X, R1, L1, kiri, bulat

Semua mobil berwarna pink: Bulat, L1, bawah, L2, kiri, X, R1, L1, kanan, bulat

Semua mobil jadi jelek: L2, kanan, L1, atas, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

Semua mobil jadi mewah: Kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1

Semua mobil desa: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, bawah, kiri, atas

Semua mobil jadi transparan: Segitiga, L1, segitiga, R2, kotak, L1, L1

Semua kendaraan hancur: R2, L2, R1, L1, L2, R2, kotak, segitiga, bulat, segitiga, L2, L1