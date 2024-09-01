Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kominfo Targetkan Regulasi e-SIM Selesai Sebelum Pemerintahan Baru Berjalan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |20:05 WIB
Kominfo Targetkan Regulasi e-SIM Selesai Sebelum Pemerintahan Baru Berjalan
Kominfo.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus mendorong percepatan regulasi Pemanfaatan Teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM) telah berada pada tahap finalisasi. Kominfo juga telah melakukan pembahasan terkait regulasi tersebut untuk dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan tersebut diharapkan dapat disahkan dan berlaku sebelum pemerintahan baru berjalan.

“Jadi sudah melalui konsultasi publik di bulan awal-awal 2024 kemarin, jadi sudah panjang prosesnya. Sekarang tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo Aju Widya Sari di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Aju mengungkapkan bahwa regulasi mengenai e-SIM sudah melewati proses yang panjang dari mulai penyusunan hingga konsultasi publik. Ia juga menjelaskan beberapa poin yang akan diatur dalam regulasi ini, salah satunya mengenai format penomoran.

“Kemudian (diatur) provisioningnya, sistem provisioningnya juga diatur. Kemudian profiling e-SIM nya juga harus diatur, dan lain-lainnya terkait juga, registrasi pelanggannya juga harus dilakukan,” ujarnya.

Soal skema registrasi e-SIM prabayar, nantinya akan diberlakukan sama seperti kartu SIM fisik yang saat ini menggunakan NIK. Hanya saja, aturan ini tidak akan mewajibkan eluruh operator seluler untuk menggunakan e-SIM.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/16/3168737//ilustrasi-qWwb_large.jpg
Cara Mudah Cek Apakah HP Bisa Pakai eSIM atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/65/3164754//mnc_university-lOoQ_large.jpg
Festival Luminex Art & Technology, Mahasiswa MNC University Hari ke-3 Talkshow Talenta Digital hingga News Anchor Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/54/3163656//ilustrasi-RdCk_large.jpg
Auto-Install, Solusi Cepat Aktivasi eSIM untuk Traveler dan Pekerja Remote
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/54/3157783//ilustrasi-JhGA_large.jpg
Liburan ke Luar Negeri Tanpa Perlu Ganti Kartu SIM, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154117//judi_online-T9cR_large.jpg
Duh! Istri Makelar Judol Komdigi Ngaku Suaminya Kerap Dipanggil 'Dewa Zeus'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153856//sembilan_terdakwa_kasus_perlindungan_situs_judol_jalani_sidang_tuntutan_hari_ini-QTZO_large.jpg
Sembilan Terdakwa Kasus Perlindungan Situs Judol Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement